Les ducs de Sussex contre tous: Meghan Markle et Kate Middleton ne partagent plus le chat de la famille Windsor

La reine Elizabeth II supervisera un sommet d’urgence lundi à Sandringham, Norfolk, entre le prince Charles, le prince William et Harry pour résoudre l’avenir des ducs de Sussex. Meghan, 38 ans, devrait se joindre à la réunion de crise des appels vidéo depuis le manoir loué par le couple sur l’île de Vancouver, dans l’ouest du Canada, où elle est avec son fils Archie, âgé de huit mois.

Alors que la crise de la couronne britannique se poursuit, Il est devenu connu que l’ancienne actrice américaine se sentait si isolée de la royauté qu’elle et sa belle-sœur Kate Middleton ont coupé toute communication dans un groupe de discussion familial WhatsApp.

Markle a également ignoré les célébrations de l’anniversaire de Middleton au palais de Kensington la semaine dernière et est retourné au Canada jeudi., un jour après la démission explosive. De plus, les ducs de Sussex n’ont pas utilisé leurs réseaux sociaux pour envoyer un message d’affection à leur époque à la femme de William.

Le mariage de Harry et Meghan a été affecté par les critiques sévères qu’ils reçoivent de la presse pour leurs dépenses excessives et leur tentative désespérée d’intimité, car ils ont même refusé de révéler où était né leur fils Archie et qui étaient leurs parrains.

Dans un documentaire tourné en Afrique du Sud, le couple a reconnu que ce n’était pas bien à cause des commentaires contre eux, et Harry a admis qu’il s’était éloigné de son frère aîné, le prince William. Bien qu’ils aient été surnommés les «Fab Four», William, Kate et Harry et Meghan ont séparé leur fondation royale l’année dernière. Harry et Meghan lanceront leur propre organisation, appelée Royal Sussex, dans les prochains mois.

Comme il l’a dit à The Sunday People, une personne détenant des informations privilégiées “Meghan estime que certains membres de la famille royale la méprisent pour ses antécédents. Cela lui a causé beaucoup de malaise et a laissé ses relations dans un état très malheureux. Ils doivent trouver un moyen de le résoudre et aller de l’avant en tant que famille unie. “

Middleton, qui aimait la compagnie de sa belle-sœur depuis la boîte royale de Wimbledon en juillet dernier, a été déçu par la décision de Harry et Meghan de démissionner en tant que membres supérieurs de la royauté. Apparemment, ce qui l’aurait le plus dérangé, c’est qu’ils ont continué Allez de l’avant avec vos plans sans obtenir l’autorisation de la reine Elizabeth II.

Les ducs de Cambrdge, tous deux âgés de 37 ans, auraient découvert ce qui allait se passer dix minutes seulement avant de publier la nouvelle.

Les médias locaux s’assurent que William est désolé parce que la relation étroite qu’il entretenait avec le prince Harry s’est effondrée, selon l’un de ses amis. Maintenant que les deux se préparent à s’affronter au sommet royal, le deuxième de la succession au trône confie à un ami son désespoir devant la rupture du lien entre frères. «J’ai soutenu mon frère toute ma vie et je ne peux plus le faire, nous sommes des entités distinctes», a-t-il confié, selon The Sunday Times.

Dans les couloirs de Buckingham, ils ont appelé l’épisode “trahison colossale » Contre sa propre famille. La décision drastique a été prise sans consulter Sa Majesté, Carlos ou le Prince William. Harry aurait ignoré les ordres clairs du souverain à ce sujet, après qu’elle lui ait ordonné de ne pas annoncer ses plans futurs pour le moment. Il ne faut pas oublier que l’institution a été durement touchée par le scandale du duc d’York pour son amitié avec le pédophile Jeffrey Epstein.

Isabel II, 93 ans, rencontrera Harry, le prince Charles et William lundi pour un sommet d’urgence au domaine de Sandringham pour résoudre l’avenir de son petit-fils et de Markle.

La prochaine apparition publique de Harry sera un événement au palais de Buckingham jeudi. Pendant ce temps, Meghan est au Canada avec son fils de 8 mois, Archie.