Les écoles de Californie pourraient être fermées jusqu’à l’automne en raison de COVID-19

Les écoles “peu ou pas” de Californie devraient rouvrir avant les vacances d’été, a déclaré le gouverneur Gavin Newsom. Le gouverneur a signé une loi d’urgence prévoyant jusqu’à 1 milliard de dollars pour aider la Californie à lutter contre le COVID-19. Newsom a promis aux Californiens “de revenir à la vie que nous avons vécue”

La propagation du COVID-19 en Californie devrait maintenir les écoles publiques de l’État fermées pour le reste de l’année scolaire, a averti le gouverneur Gavin Newsom mardi, après avoir signé une loi d’un milliard de dollars pour aider à lutter contre la maladie, selon l’agence Efe.

“Je ne veux pas vous tromper, plus de six millions d’enfants dans notre système et leurs familles doivent faire des plans”, a déclaré Newsom lors d’une conférence de presse.

Les districts scolaires desservant environ 85% des élèves en Californie ont fermé en réponse à la pandémie de coronavirus, laissant des milliers d’élèves latinos à la maison.

“Je prévois et je suppose que bon nombre de ces écoles, peu ou pas, ouvriront probablement avant les vacances d’été”, a déclaré le gouverneur démocrate.

En raison de l’urgence, la Californie a demandé une exemption fédérale afin que les enfants n’aient pas à subir des tests scolaires une fois qu’ils sont finalement retournés à l’école. “Nous pensons qu’il est totalement inapproprié pour les enfants de s’inquiéter de revenir et de se faire tester”, a-t-il déclaré.

Newsom a signé mardi une loi d’urgence qui prévoit jusqu’à 1 milliard de dollars de financement pour aider la Californie à lutter contre le COVID-19, qui fait déjà 12 morts dans l’État.

Les fonds fourniront plus de lits d’hôpitaux et de matériel médical pour aider les hôpitaux à faire face à la forte augmentation du nombre de patients et à protéger ceux qui sont le plus à risque.

Les ressources aideront également les gouvernements locaux à réduire la propagation du COVID-19 parmi les sans-abri et à fournir des lits pour la nuit.

De plus, ils aideront à nettoyer les garderies qui restent ouvertes.

Lundi, le Los Angeles Unified School District (LAUSD) et le San Diego Unified School District ont annulé les cours, touchant près d’un million d’élèves. Les parents ont été informés que les élèves pourraient éventuellement revenir le 6 avril.

LAUSD est le deuxième plus grand district du pays, avec 607 723 étudiants, dont 450 240 hispaniques.

Environ 100 000 personnes sont employées par le district scolaire de Los Angeles, y compris à plein temps et à temps partiel.

Les districts scolaires de San Francisco et de Ventura avaient déjà ordonné la fermeture de leurs écoles la semaine dernière.

Au moins six comtés de la baie de San Francisco sont maintenus en détention jusqu’à nouvel ordre.

Newsom a exhorté les Californiens à rester ensemble et a promis de “revenir à la vie que nous avons vécue”, le gouverneur a également reconnu que beaucoup de choses étaient inconnues sur COVID-19 et que l’État se préparait au pire des scénarios, L’Associated Press a rapporté.

Il a également mis la Garde nationale de Californie en état d’alerte pour des tâches telles que des missions humanitaires telles que la distribution adéquate de nourriture et la sécurité publique, car certaines épiceries ont eu recours au rationnement pour contrôler les achats de panique.

