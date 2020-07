Les écoles de coronavirus de Floride ordonnent leur réouverture en août

Les écoles de la Floride ont reçu l’ordre de reprendre les cours en août Cette ordonnance a été rendue par le commissaire à l’éducation de la Floride, Richard Corcoran. La mesure s’applique à un moment où il y a une augmentation des cas dans l’État.

Malgré une augmentation des infections à coronavirus (Covid-19), le commissaire à l’éducation de la Floride, Richard Corcoran, ordonne aux écoles de revenir en août, selon le portail de nouvelles du Miami Herald.

Annonces :

L’ordonnance émise établit que tous les établissements d’enseignement doivent ouvrir au moins 5 jours par semaine et devront offrir une grande variété de services à tous leurs étudiants.

Verbatim, le fonctionnaire Richard Corcoran, a déclaré: «Il est nécessaire d’ouvrir complètement les écoles pour garantir la qualité et la continuité du processus éducatif, le bien-être intégral des élèves et des familles et un retour en Floride qui atteint son plein rythme économique. «

Le fonctionnaire a justifié la mesure en expliquant que la prolongation de la fermeture des écoles serait une situation négative pour le développement des élèves, ainsi que des problèmes pour leurs parents.

Jusqu’à présent, on ne sait pas comment cette ordonnance affectera la réouverture des écoles du district scolaire de Floride.

Pour sa part, Richard Corcoran a ajouté à ses commentaires: «Les services requis doivent être fournis aux étudiants issus de familles à faible revenu, aux étudiants de travailleurs migrants, aux étudiants sans-abri, aux étudiants handicapés, aux étudiants en famille d’accueil, aux étudiants apprenant l’anglais et autres. populations vulnérables ».

L’ordre a été immédiatement repris en Floride. Alberto Carvalho, directeur des écoles de Miami-Dade, a envoyé un message lundi soir.

En termes textuels, il dit: «Le décret du commissaire sur la réouverture des écoles est juste et mesuré, car il autorise différents modèles d’enseignement, les écoles traditionnelles et d’autres options innovantes; et il garantit la stabilité budgétaire pour une période très imprévisible, le premier trimestre de l’année ».

Il a ajouté: « La commande semble être entièrement alignée sur le plan de réouverture provisoire récemment approuvé par M-DCPS, qui donne la priorité au choix des parents et accorde également une grande attention aux conditions de santé locales au moment de l’ouverture. »

L’ordonnance émise pour les écoles de Floride contre le coronavirus indique que les élèves pourront continuer leurs cours virtuellement.

Cependant, les autorités doivent publier un relevé du pourcentage d’élèves qui surveilleront leurs cours à distance.

Les autorités scolaires doivent tenir compte de toutes les indications de leurs homologues de la santé en plus des lois émises par le gouverneur Ron DeSantis.

Mais ces actions ont lieu au milieu d’une crise de coronavirus qui frappe non seulement la Floride, mais l’ensemble des États-Unis.

Les chiffres du coronavirus qui vont jusqu’à présent montrent que la contagion est très rapide et que des hôpitaux déjà pleins commencent à être observés en plusieurs parties, alors maintenant cette nouvelle qu’ils ordonnent l’ouverture d’écoles en août en Floride, laisse beaucoup de doutes .