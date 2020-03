Les effets de COVID-19 se répercuteront sur les systèmes alimentaires

Alors que l’hiver cède la place au printemps, les agriculteurs des États-Unis se préparent pour la saison de croissance: embaucher des travailleurs, acheter du matériel et prendre des commandes. Mais les mesures visant à freiner la pandémie de COVID-19 peuvent faire échouer certains de ces efforts, selon les experts. «Tout le monde se démène pour savoir quoi faire», explique Gail Feenstra, directrice adjointe du programme de recherche et d’éducation en agriculture durable à l’Université de Californie à Davis, qui étudie les systèmes alimentaires et les chaînes d’approvisionnement. “Il y a juste beaucoup de perturbations.”

Bien que l’ampleur du coup porté à la production alimentaire aux États-Unis ne soit pas claire – et dépendra de la durée de la pandémie et des contre-mesures – des pénuries alimentaires généralisées sont peu probables de sitôt, selon plusieurs chercheurs. L’agriculture est considérée comme un travail essentiel dans le cadre des commandes d’abris sur place qui s’étendent à travers le pays. Mais les agriculteurs doivent toujours respecter les exigences de distanciation sociale et peuvent être secoués par les réglementations et d’autres changements tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire, tels que la fermeture des restaurants.

Certains travaux peuvent facilement se poursuivre sans interruption. Par exemple, de nombreux agriculteurs américains produisant des cultures de base, y compris le blé et le riz, le font avec des outils mécanisés qui limitent déjà le contact interhumain et respectent les directives du Centers for Disease Control and Prevention pour limiter la propagation du coronavirus. L’Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI), à but non lucratif, a déclaré plus tôt ce mois-ci que COVID-19 ne constituait pas actuellement une menace majeure pour la sécurité alimentaire mondiale, car des stocks adéquats de produits de base restent disponibles.

Mais les cultures de plus grande valeur et plus spécialisées sont confrontées à un plus grand nombre d’obstacles, explique Will Martin, chercheur principal à l’IFPRI et co-auteur du rapport. Ces aliments, tels que certains fruits et produits biologiques cultivés par des exploitations à plus petite échelle, nécessitent généralement plus de main-d’œuvre. Ils sont également souvent vendus aux restaurants et aux marchés fermiers, dont beaucoup sont maintenant largement fermés ou ont un service réduit à travers le pays, plutôt que directement aux épiceries qui fonctionnent toujours. Même si ces agriculteurs sont en mesure de continuer à travailler, ils peuvent avoir des places limitées pour vendre leurs produits. “C’est un gros problème”, déclare Martin. Les produits de plus grande valeur sont également plus susceptibles que les principales cultures de base de connaître une flambée des prix causée par les perturbations du COVID-19, selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

La situation est à prévoir dans une pandémie, dit Martin, citant un rapport de la Banque mondiale de 2006 qui décrit comment les efforts pour contenir ces épidémies – y compris les fermetures de restaurants et les perturbations des transports publics et du tourisme – ont tendance à avoir un impact plus important sur l’économie mondiale que les heures de travail perdues de personnes tombant malades. Le rapport estime qu’une pandémie moderne similaire à la grippe espagnole de 1918 entraînerait une perte de 0,9% du PIB à cause des travailleurs malades, contre 1,9% liée aux politiques appliquées pour contrôler l’infection. Les agriculteurs de cultures à forte valeur sont particulièrement touchés par ces politiques, dit Martin.

Un exemple vient des vergers de pommiers, qui nécessitent de grandes équipes pour planter et tailler les arbres. L’élagage aide à éliminer les branches malades et donne au feuillage un meilleur accès au soleil. Mais de nombreux pomiculteurs comptent sur des travailleurs saisonniers de l’extérieur du pays pour ces tâches, et bon nombre de ces travailleurs ont du mal à obtenir le traitement des visas en raison de la fermeture des ambassades et des bureaux fédéraux. Sans main-d’œuvre adéquate, les producteurs peuvent devoir laisser des arbres non plantés et des branches non taillées. Cette négligence pourrait entraîner des pertes plus tard cette saison et dans les années à venir, explique Diane Kurrle, vice-présidente principale de l’USApple Association, une organisation à but non lucratif basée à Falls Church, en Virginie, qui représente les producteurs et les autres acteurs de l’industrie.

Les fraises sont une autre culture susceptible d’être affectée, mais pour des raisons différentes. Les producteurs de fraises de Californie ne comptent pas autant sur une main-d’œuvre extérieure aux États-Unis, mais les travailleurs se rassemblent généralement plus étroitement qu’il n’est conseillé pour empêcher la propagation du virus. Mark Bolda, un conseiller agricole de l’Université de Californie Cooperative Extension basé à Watsonville, a déclaré que les agriculteurs avec lesquels il avait parlé dans le comté environnant – où environ 40% des fraises de l’État vendues fraîches étaient produites – avaient déjà commencé à planifier de répartir les travailleurs entre les rangs.

Les fraises, cependant, ont atteint leur maturité dans une fenêtre étroite de deux à trois jours et doivent être cueillies rapidement, dit Bolda. L’espacement des travailleurs de cette façon peut ralentir la cueillette, ce qui pourrait faire en sorte que plus de fruits pourrissent dans les champs. Cette situation pourrait, à son tour, ralentir encore plus le processus de récolte, car les travailleurs s’arrêtent pour retirer les vieux fruits afin que la pourriture ne se propage pas aux baies qui mûrissent. Un tel ralentissement réduirait la quantité de fruits cueillis par heure pour laquelle les travailleurs étaient payés et pourrait nuire aux bénéfices d’un agriculteur, dit Bolda. “Être plus lent coûte cher.”

Dans le Maine, les producteurs de bleuets nains – la récolte la plus rentable de l’État après les pommes de terre – se préparent actuellement à l’importation annuelle d’environ 50000 ruches, qui arrivent sur des plates-formes de partout dans le pays pendant la floraison printanière en avril et mai. Les bleuets dépendent fortement des abeilles pour transférer le pollen, car leurs fleurs étroites ne sont pas bien adaptées à la pollinisation par le vent. Les populations d’abeilles indigènes ne sont pas assez importantes pour soutenir les quelque 3 800 acres de champs de bleuets nains de l’État. Les producteurs louent donc des ruches d’abeilles pour augmenter leurs rendements dans le deuxième plus grand événement de pollinisation commerciale du pays après celui consacré aux amandes de Californie, explique Lily Calderwood, spécialiste des bleuets sauvages à l’Université du Maine Cooperative Extension.

Mais transporter des ruches sur des plates-formes nécessite une formation spéciale, note l’apiculteur du Maine Lincoln Sennett, qui possède une entreprise de miel et loue ses abeilles pour la pollinisation des bleuets. Si les chauffeurs de camion tombent malades avec COVID-19, les apiculteurs peuvent avoir du mal à trouver des substituts capables. Se passer de ces ruches pourrait nuire gravement au rendement des bleuets de cette année. «Ce serait très mauvais», dit Calderwood, notant qu’une seule ruche peut augmenter les rendements jusqu’à 1 000 livres.

Comme COVID-19 entraîne des pertes de revenus généralisées, moins de consommateurs peuvent se permettre des produits spécialisés ou à forte valeur ajoutée, y compris des légumes biologiques, note Megan Konar, ingénieur civil et environnemental à l’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign. La réduction de ces achats pourrait encore stresser les producteurs, surtout s’ils vendent directement aux consommateurs sur les marchés plutôt que dans les épiceries. «Il s’agit d’un événement extrême intéressant pour les systèmes alimentaires, car il s’agit vraiment d’un événement social», explique-t-elle. “Il n’y a pas de choc météorologique ni de défaillance ou de défaillance de l’infrastructure.” Les catastrophes naturelles ont tendance à n’affecter qu’une zone particulière – un ouragan peut anéantir les cultures en Floride, par exemple – mais le coronavirus a eu un effet beaucoup plus répandu sur le plan social et institutionnel. «C’est un peu un désastre différent de la normale», explique Konar.

Si des facteurs de stress environnementaux supplémentaires surviennent cette saison, tels que les inondations de la rivière dues à la fonte des neiges et aux pluies printanières prévues dans le Midwest, l’industrie deviendra encore plus vulnérable, ajoute Konar. «Chaque fois que vous bombardez le secteur agricole avec des risques simultanés, il s’accumule», dit-elle. «Tout cela s’additionne et rend la saison plus difficile.»

En savoir plus sur l’épidémie de coronavirus ici.