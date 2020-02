Les élections dominicaines suspendues pour panne d’ordinateur

SANTO DOMINGO (AP) – Les élections municipales qui devaient se tenir ce dimanche en République dominicaine ont été suspendues après l’échec du logiciel utilisé par l’équipement du système de vote automatisé.

Le processus électoral a commencé à 7 heures du matin et a été suspendu trois heures plus tard après les réclamations et les plaintes d’un groupe de partis d’opposition, qui ont signalé que leurs candidats et leurs partis ne figuraient pas sur le bulletin de vote électronique.

Après une réunion entre la commission électorale centrale et les délégués des différents partis, le président de la commission a informé la décision de suspendre les élections, après avoir compris que le problème touchait environ 50% des lieux utilisant le vote automatisé.

«Le scrutin, dans environ la moitié de ces tables, n’a pas augmenté, il n’était pas complètement satisfait. Sans scrutin incomplet pour tous les partis, cette élection ne peut pas avoir lieu, pour des raisons élémentaires », a expliqué le chef de l’entité, Julio César Castaños Guzmán.

L’organe électoral ne connaît pas les raisons de cet échec et a annoncé qu’il mènerait une enquête pour déterminer s’il y avait ou non intentionnalité.

Compte tenu de la situation, certains partis d’opposition affirment que pour un processus électoral à venir, le système automatisé devrait être rejeté et voté à nouveau avec des bulletins papier.

«Nous exprimons notre profonde indignation face aux événements qui ont abouti à la suspension des élections municipales constitutionnellement demandée aujourd’hui. Il s’agit d’un événement sans précédent et d’un grave abus des droits démocratiques que nous, Dominicains, n’avons pas pu exercer librement le droit d’élire et d’être élus », a déclaré Luis Abinader, candidat à la présidence du Parti révolutionnaire moderne (PRM), principal parti d’opposition.

Dans les prochains jours, le corps électoral et les partis politiques se réuniront pour convenir d’une nouvelle date pour les élections municipales.

En République dominicaine, les élections municipales ont lieu le troisième dimanche de février tous les 4 ans, et les élections présidentielles et parlementaires ont lieu le troisième dimanche de mai au cours de la même période.

Le système de vote automatisé est une nouveauté dans le pays, et a décidé d’appliquer dans 17 municipalités de 158 et le district national, selon les critères d’être le plus complexe et le plus peuplé.