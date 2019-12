Les éloges de Michael Jordan à la figure du moment en NBA: "C'est un joueur phénoménal et ce sera étonnant de le voir aller de l'avant"

La NBA Il traverse l'une des saisons les plus régulières de son histoire. C'est qu'après ce qui s'est passé sur le marché des transferts, plusieurs équipes ont été renforcées et la Conférence de l'Ouest et de l'Est promettent d'être passionnantes pour les éliminatoires, qui définiront le nouveau champion de la ligue la plus célèbre du monde du basket-ball. .

Et dans la liste des grands protagonistes jusqu'ici en saison régulière, il y a plusieurs noms qui s'appliquent déjà pour se battre pour être choisi le joueur le plus précieux: James durcit, Giannis Antetokounmpoet la paire Anthony Davis-Lebron James Dans cet écrasant Los Angeles Lakers, ils sont parmi les plus en vue.

Mais parmi tant d'étoiles, il y a une lumière montante: Luka Doncic, le joueur slovène débarqué en NBA en 2018 du Real Madrid, éblouit tout le monde. Même Michael Jordan s'est débarrassé des éloges pour la toute nouvelle incorporation de Jordan Brand, la marque de vêtements de sport qui porte le nom de l'ancien numéro 23 des Chicago Bulls.

Le six fois champion de la NBA, et qui a également reçu cinq fois le prix MVP en tant que joueur le plus en vue de la phase régulière, a souligné l'actualité de la figure des Dallas Mavericks. «C'est un joueur phénoménal et très jeune. Il démontre une compétence que beaucoup de garçons ont du mal à développer. Ce sera étonnant de le voir continuer d'avancer dans la NBA »a commenté Michael Jordan.

La base slovène, choisie la saison dernière comme recrue de l'année en NBA – a obtenu 98 des 100 votes en premier lieu des élections -, a signé un contrat pour les cinq prochaines années avec la marque américaine en échange de 100 millions de dollars. La relation de Doncic avec les vêtements qui portent le logo Jordan rejoint celle d'autres grands jeunes joueurs de la ligue, tels que Zion Williamson – élu à la 1ère place du repêchage 2019 par les New Orleans Pelicans – et Jayson Tatum – un des figurines des Celtics de Boston.

Les chiffres jusqu'à présent dans la saison 2019/2020 pour Luka Doncic reflètent le moment exceptionnel que le Slovène traverse sur le terrain: Il est le troisième meilleur buteur de la NBA – il a une moyenne de 29,1 points par match – et est à la 3e place des passes décisives (8,8 par match). De plus, il est dans le top 20 des meilleurs rebonds de la ligue, grâce aux 9,6 qu'il attrape par match.

Après avoir raté quatre matchs en raison d'une blessure à l'une de ses chevilles, la base est revenue au numéro 77 des Mavericks lors de la victoire contre les San Antonio Spurs par 102-98, dans une nouvelle édition du classique de l'État du Texas. Avec 24 points, 10 rebonds et 8 passes décisives, Luka a été l'un des plus éminents de l'équipe, se classant 5e de la Conférence Ouest, grâce à un record de 20 victoires et 10 défaites.

Une fois le jeu terminé, Gregg Popovich s'est entretenu avec la presse et a fait référence au cadeau magique de Doncic. "Je déteste devoir dire ceci: ce n'est pas de la magie, mais c'est comme lui dans sa façon de voir le jeu. Il a un sens de l'intuition qui ne peut pas être enseigné. Il l'a juste et l'utilise de la meilleure façon. Je ne veux pas mettre le la pression pour le comparer avec Magic Johnson parce qu'il n'est pas encore prêt pour ça, mais il fait un travail énorme. ".

Luka Doncic est dans le meilleur moment de sa carrière. Novembre se termine avec des notes historiques: il a en moyenne triplé au cours du dernier mois – 31,7 points, 10,4 rebonds et 10,4 passes décisives par match – pour devenir le troisième joueur de l'histoire de la NBA capable de faire la moyenne d'un double chiffre en trois statistiques différent avec au moins 30 points en moyenne pendant un mois avec un minimum de cinq matchs. Les deux autres qui l'ont obtenu étaient Russell Westbrook et Oscar Robertson, deux gloires de la NBA.