Les émeutes urbaines sont en fait des manifestations “prépolitiques”

Publié à l’origine en juin 1968

«Une vision des émeutes urbaines américaines des quatre dernières années en tant que forme d’action collective« prépolitique », plutôt que comme une série de flambées insensées de rage aveugle, commence à émerger parmi les spécialistes des sciences sociales. Bien qu’il n’y ait pas de consensus parmi les enquêteurs, l’accent est généralement mis sur l’idée que les troubles représentent plus qu’une réaction soudaine à des années de privation. Les émeutes sont plutôt considérées comme des manifestations implicitement politiques, mais pas comme des actes politiques organisés et conspirateurs. Ce point de vue est illustré par un certain nombre d’articles sur la violence et les troubles urbains dans un récent numéro de l’American Behavioral Scientist. «Les émeutes évoluent comme une forme de pression collective ou de protestation où un grand nombre de personnes sont entassées et aliénées ensemble, partageant un sort commun qu’elles n’acceptent plus comme nécessaire.» »

—Scientific American, juin 1968

