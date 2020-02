Les émissions de méthane provenant du pétrole et du gaz pourraient être considérablement sous-estimées

L’industrie des combustibles fossiles pourrait être responsable d’une part beaucoup plus importante des émissions de méthane dans le monde que ce qui avait été estimé précédemment, selon de nouvelles recherches qui pourraient intensifier l’urgence de limiter le puissant gaz provenant de la production de pétrole et de gaz.

La recherche, publiée hier dans la revue Nature, explore les sources d’émissions de méthane «fossiles», ou méthane provenant des formations géologiques de la Terre. Il existe deux façons principales de libérer du méthane fossile dans l’atmosphère: les activités humaines issues de la production de combustibles fossiles ou des processus naturels, y compris la lente libération de gaz des volcans de boue ou des suintements sous-marins de méthane.

Des inventaires récents ont évalué les émissions de sources naturelles à environ 40 à 60 millions de tonnes de méthane par an. Mais la nouvelle étude suggère que ces estimations sont beaucoup trop élevées. Tout au plus, les sources naturelles pourraient contribuer à environ 5 millions de tonnes au cours d’une année donnée – et plus à 1,5 million de tonnes par an en moyenne.

Les chercheurs, dirigés par Benjamin Hmiel de l’Université de Rochester, ont adopté une approche différente de leurs estimations. Plutôt que d’additionner les estimations des émissions provenant de sources individuelles – ce qui est connu comme une approche «ascendante» – ils ont plutôt mesuré le méthane à l’intérieur d’échantillons de glace surgelés, récupérés sur un site au Groenland.

La glace qu’ils ont échantillonnée est vieille de plusieurs centaines d’années – trop vieille pour contenir les émissions de l’industrie des combustibles fossiles. Cela signifie que tout le méthane fossile conservé à l’intérieur de la glace provient de sources naturelles. Ils ont également comparé ces mesures avec des échantillons antarctiques d’environ la même période.

Les résultats suggèrent que les chercheurs ont surestimé les émissions de méthane provenant de sources naturelles.

La nouvelle étude suggère que s’il y a moins de méthane produit à partir de sources naturelles, alors les émissions de l’industrie des combustibles fossiles doivent être plus élevées qu’on ne le pensait. Les auteurs suggèrent que ces estimations pourraient être raisonnablement révisées à la hausse d’environ 40%.

Si tel est le cas, alors l’étude peut en fait suggérer une opportunité pour une action plus significative pour lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de méthane d’origine humaine. Le méthane est un puissant gaz à effet de serre – sa durée de vie dans l’atmosphère est beaucoup plus courte que le dioxyde de carbone, mais son potentiel de réchauffement est beaucoup plus élevé pendant sa durée de vie.

«La mise en place de réglementations plus strictes sur les émissions de méthane dans l’industrie des combustibles fossiles aura le potentiel de réduire le réchauffement climatique futur dans une plus large mesure que ce que l’on pensait auparavant», a déclaré l’auteur principal Hmiel dans un communiqué.

Tous les scientifiques ne sont pas d’accord avec ces conclusions. Daniel Jacob, chimiste atmosphérique de l’Université de Harvard et expert en méthane, fait valoir que l’étude ne suggère pas nécessairement que les estimations des combustibles fossiles devraient être plus élevées.

Il convient que les estimations des émissions naturelles étaient auparavant trop élevées et que les nouvelles recherches démontrent qu’elles devraient être révisées à la baisse. Mais il suggère que cela pourrait signifier que les émissions totales de méthane fossile sont inférieures à ce que l’on pensait auparavant, et non que les émissions de combustibles fossiles doivent être plus élevées.

Mis à part cette critique, il dit que l’étude présente des résultats importants. Jacob a travaillé sur des estimations du budget mondial du carbone, y compris la quantité de méthane total dans l’atmosphère et ses sources possibles. Il dit que les estimations antérieures plus élevées des émissions de méthane naturel n’avaient jamais été bien intégrées au budget.

“Il est très important qu’ils aient réduit les estimations des sources géogéniques naturelles, et ils l’ont fait de manière très convaincante”, a déclaré Jacob à E&E News.

En général, le budget mondial du méthane est souvent une source de confusion et de débat parmi les scientifiques. Les mesures atmosphériques suggèrent que les concentrations de méthane dans l’air ont régulièrement augmenté au cours du XXe siècle, se sont stabilisées brièvement vers l’an 2000, puis ont soudainement grimpé en flèche en 2007.

Les scientifiques n’ont pas été en mesure de s’entendre sur la source exacte de la pointe. En plus des suintements géologiques du méthane et de l’activité de l’industrie des combustibles fossiles, le méthane est également produit par des sources biologiques, comme le bétail, les zones humides et le dégel du pergélisol.

Pourtant, au milieu de ces débats, des preuves récentes suggèrent que les émissions de méthane de l’industrie des combustibles fossiles sont en effet plus élevées qu’on ne le pensait.

Certaines études régionales ont suggéré que les émissions de méthane provenant de la production de pétrole et de gaz sont en fait plus élevées que ne le suggèrent les inventaires de l’EPA. D’autres recherches ont révélé que plus de méthane pourrait s’écouler des environnements urbains – potentiellement à cause de fuites de tuyaux – que les estimations gouvernementales ne l’indiquent.

Une étude frappante de 2018 a estimé que les émissions de méthane provenant de la chaîne d’approvisionnement du pétrole et du gaz pourraient être jusqu’à 60% supérieures aux niveaux estimés dans les inventaires de l’EPA.

Réduire les émissions de méthane d’origine humaine présente une autre opportunité pour l’action climatique, disent les experts, en particulier si ces émissions sont plus élevées qu’on ne le pensait.

“Je ne veux pas devenir trop désespéré à ce sujet, car mes données ont une implication positive: la plupart des émissions de méthane sont anthropiques, nous avons donc plus de contrôle”, a déclaré Hmiel. “Si nous pouvons réduire nos émissions, cela aura plus d’impact.”

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.