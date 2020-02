Les émissions mondiales de CO2 étaient stables en 2019 – mais ne vous réjouissez pas encore

Fatih Birol l’a considérée comme une «bonne nouvelle». Les émissions mondiales de dioxyde de carbone sont restées stables l’an dernier, bloquées à 33 gigatonnes, alors même que l’économie mondiale progressait de 2,9%.

“Malgré les attentes généralisées d’une nouvelle augmentation, notre analyse montre qu’en fait, les émissions de CO2, les émissions de carbone de l’année dernière, ont cessé de croître”, a déclaré Birol, le chef de l’Agence internationale de l’énergie, dans une vidéo publiée sur Twitter. Après avoir noté que davantage de travail devait être fait, il a exprimé l’espoir que «nous nous souvenons tous de 2019 comme un pic définitif des émissions mondiales».

Les analystes climatiques sont moins optimistes. Les conclusions de l’AIE soutiennent une tendance constatée dans d’autres rapports récents: qu’une forte baisse de la production de charbon est responsable de la baisse des émissions aux États-Unis et en Europe – et que partout ailleurs, la situation semble sombre.

La consommation de charbon continue d’augmenter en Chine et en Inde. Les émissions des transports, de l’industrie et d’autres grands secteurs de l’économie montrent peu de signes de déclin. Certains analystes se sont même demandé si l’IEA était trop optimiste pour les États-Unis, où elle prévoyait un déclin plus profond que le prévisionniste américain de l’énergie, la Energy Information Administration.

La relation entre la croissance économique et les émissions a longtemps été au centre des efforts climatiques. En règle générale, lorsque l’économie mondiale se réchauffe, la quantité de dioxyde de carbone pompée dans l’atmosphère augmente également. Les trois années entre 2014 et 2016 ont été une exception, lorsque les mesures d’efficacité énergétique et la croissance des énergies renouvelables ont compensé les émissions liées à l’augmentation de l’activité économique.

Il y a des raisons de penser que la pause des émissions de 2019 sera également éphémère, selon les analystes.

Les économies en développement, dominées par la Chine et l’Inde, continuent d’ajouter rapidement des centrales au charbon. La Chine construit 99,7 gigawatts de capacité de charbon tandis que l’Inde a 36,7 GW de nouveau charbon en construction, selon le Global Energy Monitor, un groupe de surveillance. Les États-Unis, en comparaison, ont retiré 32 GW de charbon au cours des trois premières années de l’administration Trump.

Les événements météorologiques ont également contribué à réduire les émissions d’énergie. Les moussons en Inde, par exemple, ont entraîné une augmentation de la production hydroélectrique aux dépens du charbon. Et tandis que l’économie mondiale a progressé en 2019, elle l’a fait à un rythme plus lent qu’en 2018.

«Nous assistons à un affaiblissement de la croissance du charbon et de la force des énergies renouvelables, ce qui est une bonne nouvelle. Nous constatons également une croissance persistante du pétrole et du gaz, ce qui est une mauvaise nouvelle », a déclaré Glen Peters, directeur de recherche au Center for International Climate and Environmental Research à Oslo, en Norvège. “La façon dont les baisses du charbon et la croissance du pétrole et du gaz s’équilibreront dicteront si nous atteignons un pic d’émissions, mais je m’attends à ce que les émissions restent entre stables et légèrement à la hausse au cours des prochaines années.”

D’autres se sont interrogés sur l’écart entre les conclusions de l’AIE et de l’EIE. Alors que l’AIE prévoyait une baisse de 2,9% des émissions américaines l’année dernière, l’EIA prévoyait une baisse de 2,1%.

La différence est potentiellement importante. Le groupe Rhodium, une firme de recherche indépendante, estime que les États-Unis devraient réduire leurs émissions annuelles moyennes de 2,8% à 3,2% pour pouvoir atteindre l’objectif d’émissions des accords climatiques de Paris: une réduction de 26% à 28% par rapport aux niveaux de 2005 d’ici 2025. Les États-Unis ont enregistré des réductions d’émissions annuelles moyennes de 0,9% depuis 2005.

La raison de cet écart n’était pas immédiatement claire. L’analyse de l’AIE était préliminaire et l’agence n’a pas fourni les données sous-jacentes pour son analyse. Il n’a pas non plus répondu à une demande de commentaires. L’agence devrait publier une analyse plus complète le mois prochain.

“Parce que la part des émissions des États-Unis est si importante, elle a une grande différence sur les tendances mondiales”, a déclaré Rachel Cleetus, directrice des politiques du programme climat et énergie de l’Union of Concerned Scientists. “Vue d’ensemble, j’ai quelques questions sur les données sous-jacentes.”

Les mises en garde ne s’arrêtent pas là. L’AIE ne prend en compte que les émissions de carbone provenant des sources d’énergie. Il ne tient pas compte des incendies de forêt, par exemple, comme ceux qui ont ravagé l’Amazonie et l’Australie l’année dernière. L’agence ne mesure pas non plus les émissions de méthane associées à l’utilisation du gaz naturel, qui a délogé du charbon des marchés de l’électricité aux États-Unis et en Europe.

Le méthane est un gaz à effet de serre moins puissant que le CO2 lorsqu’il est brûlé, mais il est beaucoup plus puissant lorsqu’il s’échappe des têtes de puits, des pipelines et d’autres équipements de gisement de pétrole.

“Nous prenons un peu plus de crédit que nous ne le méritons lorsque nous échangeons du charbon contre du gaz naturel”, a déclaré Rob Jackson, professeur à l’Université de Stanford.

Jackson a contribué à un rapport du Global Carbon Project 2019 selon lequel les émissions mondiales prévues augmenteraient de 0,6% l’année dernière. À ce jour, la maîtrise des émissions mondiales a été limitée aux centrales électriques.

“Quand allons-nous commencer à plier la courbe au-delà du charbon pour inclure le transport, en particulier, mais même le gaz naturel?”, A demandé Jackson. “Nous construisons des usines de gaz naturel dans le monde à un rythme effréné, et nous ne pouvons pas continuer à le faire.”

Les analystes n’ont pas tardé à signaler de bonnes nouvelles pour le climat dans les conclusions de l’AIE. L’agence a indiqué que la production de charbon aux États-Unis et en Europe avait baissé de 15% et 25% respectivement, contribuant ainsi à réduire les émissions dans les deux régions.

Le Japon, un pays qui a récemment décidé de remplacer une grande partie de son parc nucléaire par du charbon à la suite de la catastrophe de Fukushima Daiichi, a également enregistré une baisse notable, a indiqué l’IEA. Les émissions ont baissé de 4,3% en 2019, selon l’AIE, alors que la production nucléaire a augmenté pour déplacer la production de charbon, de gaz et de pétrole.

Ces baisses ont permis de compenser la croissance des émissions dans d’autres parties du monde, où les émissions de CO2 ont augmenté de 400 millions de tonnes.

Gernot Wagner, économiste à l’Université de New York, a déclaré que les fortunes divergentes du charbon mettent en évidence un défi croissant en matière d’émissions.

Les émissions ont migré avec les chaînes d’approvisionnement mondiales. Alors que la fabrication et l’industrie passent des économies avancées aux économies en développement, la production de CO2 a augmenté dans des pays comme la Chine tandis que les émissions en Amérique et en Europe ont diminué.

Pourtant, les deux restent liés, a-t-il dit.

“Les émissions basées sur la production dans les pays développés commencent à bien paraître pour de nombreuses raisons”, a déclaré Wagner. Mais il est également exact que “Apple ne produit pas d’iPhone en Californie et Volvo ne produit pas de voitures en Suède”.

Il a ajouté: «Où s’arrête l’argent? À bien des égards, l’argent revient au consommateur. »

Et cela indique la grande image. Les émissions de carbone ont une portée mondiale. La baisse des émissions dans certaines régions est un signe positif de progrès. Mais les émissions de CO2 dans le monde entier doivent atteindre zéro net pour réduire les concentrations de dioxyde de carbone dans l’atmosphère à des niveaux durables.

«Le ralentissement est une bonne nouvelle, mais il n’y a pas grand-chose en vue pour nous dire que nous sommes sur le point de réduire les émissions aux taux nécessaires pour 1,5 [degrees Celsius] ou 2 C », a déclaré Peters, analyste du Center for International Climate and Environmental Research. Les scientifiques disent que pour éviter les pires effets du changement climatique, le monde doit limiter les augmentations de température à 1,5 ou 2 ° C.

Selon les estimations de Peters, le monde se dirige vers une élévation de la température mondiale de 3 ° C.

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.