Les empreintes génétiques du coronavirus utilisées pour cartographier rapidement sa propagation

SEATTLE – Partage de données sans précédent et génétique à couper le souffle

Les détecteurs retracent les voyages du nouveau coronavirus à travers le monde.

En cataloguant la génétique minuscule

modifications apportées au virus, appelé 2019 roman coronavirus ou 2019-nCoV, informatique

le biologiste Trevor Bedford de Fred Hutch, un centre de recherche sur le cancer à Seattle,

et ses collègues montrent que le virus se propage à Wuhan, en Chine, et frappe

outre des chaînes de transmission beaucoup plus petites ailleurs.

Cette cartographie a été présentée

13 février lors de la réunion annuelle de l’American Association for the

L’avancement des sciences et est constamment mis à jour par une large collaboration

de scientifiques sur www.nextstrain.org. Tracer ces génétiques

les lignées aideront les scientifiques à reconstituer ce que ce virus pourrait être capable

et si les interventions contribuent à ralentir sa propagation, a déclaré Bedford (SN:

1/28/20).

Depuis les débuts du virus, les scientifiques

du monde entier ont échangé furieusement des données, y compris génétiques

détails sur les virus qui ont infecté des personnes. Le 12 février, la génétique

la composition de plus de 100 échantillons de virus avait été partagée par des groupes de recherche à travers le

monde. La comparaison de ces génomes a permis à Bedford et à ses collègues de se rassembler

un arbre généalogique viral. «Nous pouvons tracer cela sur la carte, alors, parce que nous savons

que ce génome est connecté à ce génome par ces mutations », a-t-il déclaré. “Et

nous pouvons en apprendre davantage sur ces liens de transmission. “

Les chercheurs ont trouvé identifiant

mutations dans le virus au fur et à mesure qu’il s’est déplacé dans le monde – et aucune qui suggère que le virus se multiplie

virulent, a déclaré Bedford. Pour un virus qui se propage, des mutations sont attendues. Virus

ont généralement «une forme de réplication très sujette aux erreurs», a déclaré Bedford. Pour

par exemple, les mutations saisonnières de la grippe se produisent une fois tous les 10 jours et «nous ne nous inquiétons pas

à ce que cela devienne soudainement très grave. ”

La cartographie génétique suggère également que le nouveau coronavirus est étroitement lié à un coronavirus de chauve-souris trouvé en Chine en 2013. Mais les deux souches auraient divergé entre 20 et 70 ans, a-t-il déclaré. “Nous ne savons pas vraiment où il se trouve depuis.”