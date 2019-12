Les enfants de moins de 21 ans, à partir d'aujourd'hui, ne peuvent plus acheter de tabac et de cigarettes électroniques aux États-Unis

Le Congrès américain a relevé l'âge minimum pour acheter du tabac et des cigarettes électroniques dans le pays de 18 à 21 ans, après avoir enregistré une forte augmentation du vapotage chez les jeunes. La décision a été adoptée par le Sénat en tant qu'amendement à une loi de finances.

Les nouvelles lois ne prennent généralement pas effet immédiatement. La mesure a simplement augmenté la limite d'âge dans la loi actuelle, il a donc été possible de la mettre en œuvre immédiatement, a déclaré vendredi un porte-parole de la Food and Drug Administration (FDA).

Son application assimile le tabac et les cigarettes électroniques à l'alcool, une substance dont l'achat est interdit aux moins de 21 ans.

Dix-neuf des 50 États du pays avaient déjà imposé le même âge minimum pour acheter du tabac et des cigarettes électroniques. La nouvelle loi fédérale étend cette mesure à l'ensemble du pays.

Cette décision a été prise pour lutter contre la grande popularité des cigarettes électroniques auprès des lycéens, à une époque où de moins en moins de jeunes consomment de l'alcool et des cigarettes traditionnelles.

Selon l'enquête annuelle menée par le gouvernement en 2019, 27,5% des élèves de dernière année de lycée déclarent avoir vapoté au cours du dernier mois, contre 11,3% qui ont affirmé l'avoir fait lors de l'enquête de 2016.

Mais, par rapport aux cigarettes traditionnelles, la proportion des étudiants qui ont fumé au cours du dernier mois est tombée à 5,7%, près de la moitié de celle de 2016.

Une autre enquête de référence publiée mercredi, Monitoring the Future, montre que 52% des étudiants du même cours ont déclaré avoir bu au cours de la dernière année, contre 73% en 2000.

La mesure, adoptée le 19 décembre par le Congrès et signée par le président le 20 décembre, est loin de ce que l'administration américaine a envisagée en septembre: une interdiction totale des cigarettes électroniques aromatisées, très appréciée des jeunes.

Cette proposition est intervenue après la la consommation de cigarettes électroniques entraînera une crise sanitaire au cours de l'été dernier, lorsque les jeunes consommateurs, souvent dans la vingtaine, ont commencé à avoir des complications pulmonaires.

Des recherches approfondies ont révélé que la cause était un ingrédient qui est souvent ajouté aux recharges de marijuana vendues sur le marché noir: l'acétate de vitamine E.

Jusqu'à présent, 2 409 personnes sont tombées malades, dont 52 sont décédées.

Le président Donald Trump, qui s'était montré en faveur de l'interdiction des cigarettes électroniques aromatisées, a reculé après que ses conseillers l'avaient apparemment convaincu que cette mesure lui ferait voter lors des élections de novembre 2020.

Pendant ce temps, le leader des cigarettes électroniques, l'Américain Juul, associé au géant du tabac Altria, a cessé de vendre ses produits aromatisés aux fruits aux États-Unis et n'a retenu que ceux qui ont le goût du tabac et du menthol.

Trump et les entreprises du secteur ont finalement accepté la hausse de l'âge minimum à 21 ans.

Cette mesure a cependant soulevé l'indignation des militants anti-tabac et anti-tabac.

"Juul et Altria ont embrassé la question des 21 ans pour leurs propres raisons infâmes, pour cacher leur bataille contre l'interdiction des cigarettes électroniques aromatisées", a déclaré Matthew Myers, président de l'organisation Campaign for Tobacco-Free Kids, opposé aux compagnies de tabac.

L'imposition d'un âge minimum légal n'a pas empêché des générations d'adolescents d'acquérir de l'alcool ou des cigarettes, se souvient Rob Crane, président de la Preventing Tobacco Addiction Foundation, car, selon lui, les contrôles et sanctions contre les entreprises ont toujours été insuffisants.

«Préoccupation» au Canada

Au Canada, quant à lui, le gouvernement a annoncé jeudi des mesures visant à interdire la publicité sur les produits de vapotage "dans tous les endroits où elle peut être vue ou entendue par les jeunes".

"La progression rapide du vapotage chez les jeunes est inquiétante", a expliqué le ministère de la Santé dans un communiqué.

Les règles proposées tendent à interdire la publicité des produits de vapotage principalement dans les lieux publics ou en ligne.

La promotion de ces articles ne serait "autorisée que dans les magasins spécialisés, les entreprises et les sites Web auxquels seuls les adultes ont accès".

Patty Hajdu, ministre canadienne de la Santé, a également annoncé "l'impression obligatoire d'avertissements sur l'emballage des produits de vapotage".

Comme aux États-Unis, au Canada, les produits de vapotage sont en vente depuis 2006.