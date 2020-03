Les enfants “paniquent” en apprenant la suspension des cours sur les coronavirus

Capture d’écran vidéo Facebook: Antonio Manco

Le gouvernement péruvien a augmenté le nombre de personnes infectées par le coronavirus dans le pays à 28 ce vendredi et a mis en œuvre de nouvelles mesures pour empêcher la propagation du virus.

Afin de créer et de mettre en œuvre de nouvelles mesures contre la propagation du COVID-19 dans le pays, le gouvernement péruvien a mis en place hier une Commission multisectorielle de haut niveau, et parmi les premières mesures qu’il a adoptées figure la suspension de 30 jours des vols de et vers l’Europe et l’Asie, et qui sera en vigueur à partir du lundi 16 mars.

La tenue de réunions ou d’événements de plus de 300 personnes a également été interdite et les cours dans les écoles, les instituts techniques et les universités ont été suspendus jusqu’au 30 mars.

Sur les réseaux sociaux, la vidéo de la réaction d’un groupe de garçons et de filles est devenue virale lorsqu’ils ont découvert qu’ils ne suivraient pas les cours pendant une longue période.

Dans l’enregistrement, les élèves sont vus attentifs à l’enseignant et dès qu’elle leur dit qu’ils retourneront en classe jusqu’au 30 mars, ils commencent tous à crier et à sauter de joie, même à se serrer dans les bras.

Avec des informations de l’EFE.

Cela peut vous intéresser:

Sonora surveille 14 personnes pour détecter un éventuel coronavirus

Ivanka Trump a-t-elle un coronavirus? Un responsable australien qui l’a rencontrée a été testé positif