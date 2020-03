Les entreprises s’inquiètent de l’action du gouvernement mexicain avant COVID-19 | Entreprises mexicaines

Le Business Coordinating Council (CCE) a exprimé ce vendredi sa “préoccupation” face aux mesures prises par le gouvernement mexicain face à la pandémie de COVID-19, jugées insuffisantes.

“Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que l’action de l’autorité n’est pas cohérente avec l’ampleur du problème. Ce n’est rien de plus qu’un problème de santé, qui doit être traité et nous sommes très alignés, c’est aussi un problème économique”, a déclaré Carlos Salazar, président du CCE.

Lors d’une conférence de presse, la principale organisation commerciale du Mexique a regretté les prévisions que des institutions privées, telles que Bank of America, ont fait à propos d’une possible contraction de l’économie mexicaine pouvant atteindre 4,5% pour 2020.

Bien qu’il n’y ait pas de calcul officiel, Salazar a estimé, sur la base des performances historiques, que si cette baisse devait se matérialiser, le Mexique pourrait perdre jusqu’à 800 000 emplois.

Pour cette raison, le chef d’entreprise a exhorté le gouvernement mexicain à “être beaucoup plus efficace” et à tirer les leçons des expériences réussies des pays qui surmontent la pandémie.

Il a également mis en doute le fait que certains représentants du gouvernement fédéral, dont le président Andrés Manuel López Obrador, fassent des déclarations qui minimisent le problème.

“Ces actions, il semble que rien ne se passe, non. Cela se produit et se produit et très rapidement”, a déclaré Salazar, arguant que les programmes sociaux de l’exécutif ne seraient pas suffisants.

Le président de la CCE a nié en savoir plus sur les sociétés qui suspendaient leurs opérations au Mexique, comme annoncé par les constructeurs automobiles Ford, Chrysler, General Motors et Toyota ces semaines, qui arrêteront leurs activités entre une et trois semaines.

Bien qu’il n’ait pas estimé les chiffres, il a reconnu qu’il y avait déjà un impact sur les maquiladoras en raison de l’affectation des chaînes d’approvisionnement en intrants qui viennent d’Asie.

L’homme d’affaires a souligné la nécessité de mesures de relance budgétaire afin que le secteur privé puisse maintenir les emplois formels qui cesseront dans le cadre de la soi-disant Journée nationale de la distance à Sana que le gouvernement a annoncée, qui se tiendra du 23 mars au 19 avril, et envisage la suspension temporaire d’activités non essentielles.

“J’insiste également, nous ne demandons pas de subventions, ce n’est pas une fausse demande du secteur privé et du secteur des entreprises. Nous cherchons comment sauvegarder les conditions économiques”, a-t-il expliqué.

D’un autre côté, le CCE a dénoncé “l’absence de coordination” entre les autorités nationales, les États et les municipalités en raison de la crise, qui a causé 164 infections et un décès au Mexique, selon le dernier rapport officiel.

“Il y a des municipalités dans le pays qui sont déjà en phase 3, alors qu’au niveau fédéral nous sommes en phase 1. Il y a des gouvernements des États qui essaient de prendre des mesures immédiates, pas nécessairement coordonnées avec la partie fédérale. Je parle de la partie économique”, Déclara Salazar.