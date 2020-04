Les épidémies de maladie se produisent tout le temps, mais …

Alors que nous nous adaptons à la vie au milieu de la pandémie de COVID-19, la communauté scientifique fait des heures supplémentaires pour comprendre le virus et atténuer ses impacts. Alors qu’une grande partie du grand public voit pour la première fois les risques et les perturbations causés par une nouvelle maladie contagieuse, ceux d’entre nous qui travaillent dans ce domaine voient ce que nous savons depuis longtemps: les épidémies ne sont pas un «si» scénario, mais un «quand» – et plus nous sommes préparés, mieux c’est.

Cette préparation nécessite un investissement continu dans un large éventail de recherches scientifiques et technologiques pour comprendre avec précision les maladies endémiques et émergentes, prévoir leur propagation, développer des traitements et atténuer les futures épidémies.

Par exemple, le changement climatique peut avoir un impact significatif sur l’émergence et la propagation des maladies. Les modèles qui prédisent comment certaines zones géographiques seront affectées peuvent donner aux décideurs le temps de mettre en place des stratégies pour endiguer la propagation des maladies, telles que la distribution de moustiquaires, le lancement de campagnes d’hygiène pour éduquer le public ou l’augmentation du personnel et des fournitures dans les cliniques et les hôpitaux.

Les modèles épidémiologiques et les analyses visuelles qui utilisent des données d’épidémie historiques sont également essentiels pour fournir un contexte à des événements se déroulant rapidement comme COVID-19. Par exemple, nous pouvons saisir des données historiques de l’épidémie de SRAS de 2003 et de l’épidémie de MERS de 2015 pour voir dans quelle mesure différentes stratégies d’atténuation ont fonctionné dans le passé – qu’il s’agisse de campagnes d’éducation du public, de restrictions de voyage ou de distribution de masques faciaux – et les appliquer à l’actuelle conditions pour que le coronavirus fournisse des recommandations.

Ensuite, il existe des modèles en temps réel qui utilisent les données des coronavirus entrants pour suivre la maladie et prévoir sa propagation. Au Laboratoire national de Los Alamos, pour augmenter la précision des modèles en temps réel, nous utilisons des publications sur les réseaux sociaux anonymisées et accessibles au public pour comprendre comment des maladies comme la grippe se propagent. Le modèle peut nous dire quand un grand nombre de personnes d’une certaine ville publient des informations sur les symptômes de l’infection flulike, qui peuvent ensuite être utilisées pour identifier rapidement les zones à risque d’exposition accrue au lieu d’attendre des données cliniques, ce qui peut prendre des jours, voire des semaines pour recevoir.

Nous améliorons également les outils et les méthodes utilisés pour détecter et diagnostiquer les maladies infectieuses – appelées tests biologiques. Au fur et à mesure que les maladies évoluent, la précision des tests se détériore car les signatures biologiques changent, ce qui pourrait entraîner un diagnostic erroné (faux positif ou négatif). Historiquement, la résolution de ce problème était extrêmement laborieuse et coûteuse. Mais maintenant, nous avons la puissance de calcul d’utiliser l’apprentissage automatique pour former des ordinateurs à examiner les séquences génomiques de la maladie afin qu’un nouveau test puisse être conçu. Cela signifie un diagnostic plus rapide et plus précis, qui est une information essentielle pour les responsables de la santé publique.

Une autre stratégie d’atténuation importante – certains diraient la plus importante – est la mise au point de vaccins pour prévenir de futures flambées. À l’aide de superordinateurs et de vastes quantités de données, les chercheurs de Los Alamos s’efforcent d’améliorer l’efficacité des vaccins du développement au déploiement. En fait, un vaccin contre le VIH qui utilise un ensemble de protéines «mosaïques» visant à augmenter la défense immunitaire contre différentes souches du virus est actuellement utilisé dans un essai en Afrique du Sud.

Tous ces exemples illustrent le pouvoir de la science des données et des outils épidémiologiques pour endiguer la propagation des épidémies. Mais cela ne se produit pas dans le vide. Nous avons des années de recherche à travers le monde et à travers les gouvernements et l’industrie privée à remercier. Nous constatons les avantages de ces outils en action en réponse à COVID-19, mais ils sont essentiels, qu’une épidémie fasse ou non la une des journaux.

Malheureusement, les flambées épidémiques continueront. Nous devons continuer à investir dans la recherche scientifique et technologique qui permet ces outils, afin que nous puissions réagir rapidement et fournir aux décideurs des informations essentielles pour assurer la sécurité de la population.