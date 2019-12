Les équipes argentines Nocturns et Undead se sont qualifiées pour la finale du Rainbow Six au Mexique

La scène sportive électronique en Argentine se déroule non seulement dans les jeux vidéo plus traditionnels comme League of Legends ou Counter Strike, mais parvient également à évoluer dans des titres moins populaires, mais tout aussi intéressants. L'un des cas les plus pertinents est celui de Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Le titre de tournage a acquis une grande pertinence pour son dynamisme et a commencé à se professionnaliser. Ainsi est né le Confrontation des géants, une ligue en ligne qui rassemble les huit meilleures équipes d'Amérique du Sud. Ce concours connaît déjà ses deux finalistes: Nocturns Gaming et Undead Gaming, qui sera mesuré par le titre lors d'une finale face à face au Mexique.