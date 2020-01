Le gardien de but Gonzalo Pérez de Vargas et l’arrière droit Jorge Maqueda sont les deux représentants de l’équipe espagnole dans l’équipe idéale de l’Européen de Suède, d’Autriche et de Norvège, dans laquelle le centre croate Domagoj Duvnjak a été choisi le joueur le plus utile du tournoi .

Avec Pérez de Vargas et Maqueda, l’ailier droit slovène Blaz Janc et l’ailier gauche norvégien Magnus Joendal apparaissent dans l’idéal “sept”.