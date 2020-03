Les espèces d’hominidés qui incluent Nutcracker Man peuvent avoir fabriqué des outils

Paranthropus boisei,

un hominidé africain qui a vécu entre environ 2,3 millions et 1,2 million d’années

il y a quelque temps, peut avoir armé son chemin dans la fabrication d’outils en pierre avec une touche habile.

C’est l’implication de la première main, du bras et de l’épaule

fossiles découverts du même P. boisei

individuel, disent le paléobiologiste David Green et ses collègues. Les fossiles suggèrent

que cette espèce éteinte combinait des bras puissants adaptés à la grimpe avec

saisissant des mains capables de façonner des instruments en pierre, les chercheurs

rapport dans le Journal d’avril de Human

Évolution.

P. Boisei, un cousin éloigné du moderne

les humains, manquaient d’un pouce épais et puissamment saisissant caractéristique de son hominidé

contemporain, Homo erectus (SN: 24/03/15), un producteur prolifique de

outils en pierre sophistiqués. Mais les os de la main nouvellement décrits suggèrent que P. boisei a suffisamment bien saisi pour faire

et utiliser des outils simples en pierre et en os, tout comme les autres

les membres de la famille évolutive humaine peuvent avoir dès 3,3 millions

il y a quelques années (SN: 20/05/15). C’est long

avant l’émergence du genre Homo,

qui est apparu il y a environ 2,8 millions d’années. Mais les rapports de fabrication d’outils avant la création d’Homo sont controversés.

“Ceci est la première preuve que des créatures qui étaient presque

certainement pas nos ancêtres directs auraient pu faire des outils », dit

le paléoanthropologue Bernard Wood de l’Université George Washington à Washington,

D.C. «Nous ne pouvons donc plus supposer – et nous n’aurions jamais dû supposer – que seul Homo pouvait fabriquer des outils», explique Wood, qui

n’a pas participé à la nouvelle recherche.

Il est tentant de prétendre que seul H. erectus, dont le cerveau approchait le double de la taille moyenne de

P. boisei, aurait pu faire

haches en forme de larme à double tranchant qui datent à peu près en même temps que

les deux hominidés. Ces outils exigeaient plus de compétences et de planification qu’auparavant,

des outils de coupe plus simples. Mais l’affaire n’est pas close, dit Green, de Campbell

École universitaire de médecine ostéopathique de Buies Creek, N.C. «Nous devrons

trouver des outils qui peuvent être associés avec confiance à P. boisei et évaluer ses capacités techniques avant de supposer que H. erectus était l’outilleur supérieur. »

Fouilles et levés de 2004 à 2010 à Ileret au Kenya

site produit le nouveau P. boisei

trouve. Des fossiles ont été trouvés dans des sédiments qui datent d’environ 1,53 million

et 1,51 million d’années. Ancienne fouille de 1,5 million d’années

des empreintes à Ileret peuvent avoir été laissées par H. erectus ou P. boisei (SN: 16/04/12).

Un grand crâne mâle découvert en 1959 est le fossile de P. boisei le plus connu. Surnommé Casse-Noisette,

l’individu a de larges pommettes qui se projettent vers l’avant et une crête osseuse au sommet

son casse-tête qui ancrait autrefois d’énormes muscles à mâcher. casse Noisette

L’homme peut avoir mangé principalement des herbes et des plantes à fleurs appelées carex (SN: 5/2/11).

Suggestions qu’un autre membre du genre Paranthropus, P. robustus,

outils en pierre fabriqués à partir d’os de doigts isolés

dénichés dans le complexe de grottes de Swartkrans en Afrique du Sud, remontent à plus de 30

ans (SN: 28/05/88). les pièces

de deux os de bras et de deux os de jambe d’un adulte P. boisei sont apparus depuis lors dans les gorges d’Olduvai en Tanzanie (SN 12/10/13). Mais les découvertes d’Ileret

offrir le premier aperçu des os de tout le membre supérieur d’un individu de P. boisei. En conséquence, les chercheurs peuvent

reconstruire avec plus de confiance quels types de mouvements des bras et des mains les hominidés

pourrait effectuer.

Les artefacts en pierre sont abondants sur les anciens sites Homo, signe que notre genre comptait beaucoup plus sur

la fabrication d’outils que P. boisei, dit

l’anthropologue biologique Neil Roach de l’Université de Harvard, qui n’était pas impliqué

dans la recherche. Aucun artefact en pierre n’a été clairement lié aux fossiles de P. boisei.

Curieusement, ajoute Roach, les fossiles Ileret sont relativement

grand et épais, suggérant que P.

boisei était plus athlétique et physiquement actif qu’on ne le pense généralement

une espèce d’hominidé qui, contrairement à H. erectus,

n’a probablement pas mangé de viande.