Les espèces océaniques se déplacent vers les pôles

Pendant des siècles, les pêcheurs de Narrangansett, R.I., ont sillonné les eaux du nord-ouest de l’Atlantique pour pêcher du hareng, de petits poissons qui forment aussi un aliment de base pour les prédateurs océaniques. Mais à mesure que le changement climatique réchauffe les mers du monde, les harengs dont dépendent ces pêcheurs disparaissent à l’extrémité sud de leur aire de répartition et remontent plus souvent à ses extrémités nord. Cette situation se joue dans les eaux océaniques du monde entier: les concentrations de populations d’animaux marins se sont déplacées de l’équateur vers les pôles au cours du siècle dernier, selon l’une des analyses les plus complètes de la répartition des espèces marines à ce jour. . Ces mouvements pourraient faire des ravages sur les réseaux alimentaires et mettre en danger les moyens de subsistance des personnes qui dépendent des principales pêcheries, selon les chercheurs.

«Ce sont des changements qui se produisent réellement dans les communautés locales établies», explique le co-auteur de l’étude, Martin Genner, écologiste des poissons à l’Université de Bristol en Angleterre. “Il s’agit de changements dans les espèces que les gens connaissent dans leur environnement, dans l’abondance de ce qui est déjà là.”

L’étude, publiée jeudi dans Current Biology, a analysé comment la quantité de 304 espèces marines – y compris le minuscule phytoplancton, les herbiers marins, les algues, les poissons, les reptiles, les mammifères marins et les oiseaux de mer – a changé au cours du siècle dernier. Les chercheurs ont recueilli des données de 540 mesures d’abondance prises dans les océans du monde entier depuis la fin des années 1800, de l’océan Arctique au nord de l’Alaska et à travers l’équateur jusqu’à l’océan Austral au large de l’Antarctique. Ils ont constaté que les études menées plus près des pôles étaient plus susceptibles de montrer une augmentation de la population d’une espèce et que celles menées plus près de l’équateur étaient plus susceptibles de montrer un déclin.

Jennifer Sunday, écologiste des changements climatiques à l’Université McGill, qui n’était pas impliquée dans l’article, dit que de nombreuses espèces marines sont adaptées à – et donc sensibles à – une plage de températures plus étroite que les espèces terrestres. En conséquence, les organismes marins sont susceptibles d’être affectés de manière plus dramatique par le réchauffement. Les espèces terrestres peuvent être moins vulnérables à la perte de leur aire de répartition équatoriale «parce qu’elles ont toutes sortes de microhabitats qu’elles peuvent remplir», comme des terriers ou d’autres endroits où elles peuvent se rafraîchir, explique Sunday.

Bien que l’étude ne se soit pas concentrée sur les mécanismes exacts à l’origine des changements dans l’abondance marine, Genner dit qu’il ne s’agit pas simplement d’espèces qui migrent, mais plutôt de savoir si elles sont capables de survivre là où elles se trouvent déjà. Alors que certaines espèces peuvent être capables de s’adapter aux changements de température en s’étendant vers l’extrémité polaire de leur aire de répartition, beaucoup ne le peuvent pas. “Par exemple,” dit-il, “si vous êtes une espèce de rivage rocheux dans le sud de la Tasmanie, et qu’il n’y a pas de rivage rocheux plus au sud, où allez-vous?” Les espèces qui ne peuvent pas s’adapter ou se déplacer vers les pôles peuvent finalement être menacées d’extinction.

Le changement dans les concentrations des espèces peut avoir des effets en cascade sur les écosystèmes. Par exemple, certaines espèces qui se développent dans les régions polaires lorsque les eaux se réchauffent peuvent mettre en péril les pêcheries locales, dit Genner. Dans un cas, un type de crustacé parasite appelé pou du poisson pourrait devenir un problème pour les salmoniculteurs du Royaume-Uni. “Pour le moment, ils sont capables de les tenir à distance”, explique Genner. Mais «si vous augmentez la température d’un degré ou deux, ces [sea lice] les populations pourraient bien commencer à faire beaucoup mieux. Et en conséquence, la viabilité de l’industrie pourrait être menacée. »

Steve Murawski, biologiste des pêches à l’Université de Floride du Sud, qui n’était pas impliqué dans l’étude, a déclaré que lorsque les espèces disparaissent de certaines parties de leur aire de répartition, le changement affecte les ressources disponibles pour les personnes qui vivent dans les zones touchées. Il note qu’une grande partie de la population mondiale dépend du poisson comme source majeure de protéines. La possibilité de ce problème est particulièrement vraie sous les tropiques, où les animaux ont une marge plus étroite pour s’adapter au réchauffement des océans parce qu’ils sont déjà si proches des limites supérieures de leur tolérance thermique. “Vous vous éloignez des régions équatoriales du globe, qui ont tendance à se trouver dans le monde en développement”, explique Murawski. «Plus nous éloignerons ces ressources des communautés et des centres de population traditionnels, plus nous créerons également une insécurité alimentaire. Il y a un besoin crucial de surveiller la distribution et l’abondance des animaux dans le monde en développement. “

Ces changements signifient également que certains prédateurs pourraient perdre leurs proies, explique Murawski, car bon nombre des animaux les plus sensibles à la température ont tendance à être de petites espèces qui forment la base des chaînes alimentaires. La perte de ces espèces pourrait faire onduler ces chaînes, ce qui rendrait plus difficile la survie des prédateurs.

Étant donné que les espèces marines sont soumises à de nombreux facteurs de stress en plus du changement climatique, la mise en place de programmes de conservation qui s’attaquent à certains de ces autres facteurs, tels que la surpêche ou la perte d’habitat, peut fournir un tampon contre les impacts des augmentations de température, explique Genner. “Nous ne savons pas dans quelle mesure cela fonctionnera réellement dans le milieu marin en ce moment, mais cela ne peut pas vraiment faire de mal”, dit-il. “Il faudra des choses comme la réduction de la récolte et [changing] nos façons d’utiliser le milieu marin. »