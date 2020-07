Les espèces végétales australiennes risquent une «extinction imminente» à cause d’un agent pathogène envahissant

Pour la goyave originaire d’Australie, la mort est venue sous la forme d’un champignon.

Il y a à peine 10 ans, une souche virulente du champignon Austropuccinia psidii est arrivée en Nouvelle-Galles du Sud. Observé pour la première fois à Hawaï en 2005, le champignon provoque une maladie végétale dévastatrice appelée rouille du myrte, qui s’est propagée rapidement et mystérieusement dans le monde entier, très probablement par le transport maritime industriel et d’autres éléments de notre économie mondiale. Chaque espèce qui rencontre le champignon présente différents niveaux de résistance, mais de nombreuses plantes subissent des feuilles déformées, une défoliation, un retard de croissance et même la mort. Le champignon se reproduit prodigieusement, crachant des milliers de milliards de spores microscopiques qui peuvent facilement être transportées vers de nouvelles zones par le vent.

Une fois que le champignon a frappé l’Australie, il s’est rapidement propagé d’un océan à l’autre, infectant des centaines d’espèces de la famille des Myrtacées, qui comprend la goyave indigène, l’eucalyptus, les arbres à thé et les brosses à bouteille.

La goyave indigène (Rhodomyrtus psidioides) a été la plus touchée. Une décennie à peine après l’apparition de la rouille du myrte en Australie, la plante autrefois commune est maintenant presque complètement incapable de produire des graines, des fruits ou de nouvelles pousses dans toute son aire de répartition. Selon une nouvelle étude, 23% des populations indigènes de goyave ont disparu. Un autre 61 pour cent ont été réduits à des « drageons racinaires », de petites excroissances que le champignon attaque et tue dès qu’ils émergent du sol. Sur 66 sites de goyaves régulièrement surveillés dans le Queensland et en Nouvelle-Galles du Sud, 65 sites ont perdu chaque plante.

« La goyave elle-même est juste vissée », explique Rod Fensham, écologiste à l’Université du Queensland et à l’Herbier du Queensland qui est l’auteur principal de l’étude. «Il est si sensible à la maladie, il tue tous les pourboires vivants. Ils ne sont pas en mesure de produire des semences viables, ils sont donc fonctionnellement éteints. «

Et ce n’est pas le seul. L’étude prévoit que la rouille du myrte entraînera «l’extinction imminente» de nombreuses autres espèces de Myrtaceae. « Je pense qu’il y a au moins 15 espèces qui vont bientôt disparaître fonctionnellement », dit Fensham. « Ils ne sèment pas. »

Il voit les effets du champignon chaque jour pendant qu’il s’auto-isole à la maison pendant la pandémie de COVID-19. « Je pourrais vous emmener dans mon jardin à l’arrière où j’ai planté certaines de ces myrtacées au cours des deux derniers mois », me dit-il lors d’une conversation vidéo depuis son porche arrière à Brisbane. « Ils montrent déjà des signes de rouille. Je vais probablement juste les regarder mourir. «

Tout cela d’une menace relativement invisible.

« Ce ne sont que ces petites particules de poussière flottant dans l’air », explique Fensham. «Ce n’est pas un bulldozer géant ou des incendies rugissant à travers le paysage. Ce sont ces particules qui sont arrivées innocemment à la suite d’un artefact inconnu de la mondialisation. «

La perte de la goyave et d’autres espèces de Myrtaceae, prévient Fensham, pourrait entraîner d’autres menaces écologiques.

Une perte écologique

En tant qu’arbre fruitier répandu, la goyave indigène abrite traditionnellement un large éventail d’autres espèces, dont plus de 100 insectes pollinisateurs. Ainsi, l’invasion de la rouille du myrte pourrait entraîner «l’extinction locale à la fois de la ressource florale et la perturbation des relations plantes-insectes associées» dans toute l’aire de répartition de la plante, selon le document.

Et ce n’est pas seulement des insectes. «Contrairement aux eucalyptus qui ont une noix dure et ligneuse, ces Myrtacées ont un fruit charnu qui doit être une ressource importante pour les frugivores», explique Fensham. «Je connais des gens qui ont des goyaves indigènes autour de leurs maisons, et ils disent que les chauves-souris les adoraient. Ils se gavaient de ces goyaves. C’était il y a seulement dix ans et maintenant la chose a disparu. »

Pendant ce temps, la perte de goyave indigène et d’autres Myrtacées pourrait causer un autre problème: le feu.

Allumer la mèche

Certaines espèces de Myrtaceae affectées par la rouille du myrte poussent généralement au bord des forêts tropicales australiennes. Là, ils peuvent servir comme une sorte de barrière, ralentissant ou empêchant les incendies le long du bord d’entrer au cœur de la forêt tropicale. «Leur astuce consiste à retarder le feu à la lisière de la forêt, et ils le font de façon spectaculaire», explique Fensham. Ce n’est pas le cas pour des espèces telles que l’eucalyptus, qui encouragent le feu dans la brousse, mais certaines espèces de forêt tropicale ont un couvert dense et serré qui semble minimiser la croissance de la couche au sol de plantes plus inflammables et bloquer le vent qui provoque les incendies.

Mais à mesure que les plantes Myrtaceae disparaissent, ce qui les remplace sert la fonction opposée. Les mêmes bords de forêt tropicale abritent également une autre espèce envahissante, une belle plante flottante des tropiques américains appelée lantana (Lantana camara). L’une des espèces les plus envahissantes au monde, le lantana est considéré par le gouvernement australien comme une «mauvaise herbe d’importance nationale», car son taux de croissance rapide – il se multiplie six fois par an – lui permet de s’emparer d’habitats de broussailles indigènes, en les convertissant en fourrés denses et infranchissables.

Il est également toxique pour le bétail et sa structure ligneuse sert de combustible prêt pour les incendies de forêt.

Fensham dit que Myrtaceae disparaît, Lantana a le potentiel de devenir « une sorte de mèche dans la forêt tropicale ». Si le champignon tue les plantes indigènes et que les plantes envahissantes les remplacent, le lantana pourrait transporter le feu dans les forêts tropicales normalement protégées et le large éventail d’espèces uniques qui y vivent.

«C’est une source de biodiversité vraiment importante qui va être anéantie», dit-il. La récente série de feux de brousse en Australie a laissé les forêts tropicales du comté indemnes pour la plupart, mais cela pourrait changer car la perte de Myrtaceae permet à Lantana de continuer sa propagation.

Résistance et réservoirs

À l’heure actuelle, le plus grand espoir pour la goyave indigène est le potentiel de résistance de certains individus à la rouille du myrte.

Cela ne s’est pas encore produit. « Il ne semble tout simplement pas … nous ne pouvons pas les trouver, pour la goyave », dit Fensham. Il y a des plantes qui tiennent, mais à peine. L’exemple le plus notable est à Byron Bay, une destination touristique populaire, où il ne reste que 10 arbres. « Nous les surveillons, mais nous nous attendons à ce qu’ils succombent », dit-il. «Et même s’ils ne succombent pas, ils ne peuvent ni fruits ni graines, ils mourront donc de vieillesse et il n’y aura pas une autre génération.»

D’autres espèces de Myrtaceae pourraient avoir plus de résistance que la goyave, bien que cela reste un domaine de recherche active. «Il est un peu tôt pour le dire. Mais dans certaines populations de certaines espèces, certains individus semblent moins touchés que d’autres. » Si les chercheurs trouvent des individus ou des populations résistants, il est possible de maintenir les différentes espèces.

« Le plus grand espoir de survie », dit Fensham, « est simplement que nous pouvons trouver des signes de résistance dans les populations sauvages, puis réintroduire ces souches résistantes dans les endroits où elles étaient, mais … » Sa voix s’éteint.

Pendant ce temps, la meilleure chance de survie de la goyave indigène réside dans la captivité. Deux «jardins de sauvetage» spéciaux en dehors de l’aire de répartition naturelle de la plante ont été créés pour empêcher les espèces de disparaître totalement. «Ils sont juste hors de portée de la rouille du myrte», explique Fensham. Ils sont plus secs que les habitats normaux de la goyave, donc «nous devrons peut-être les arroser lors de sécheresses, par exemple, et ils ressemblent plus à un jardin qu’à une population transloquée et autonome. C’est donc attendre et voir. «

Mais jusqu’à présent, ils ont contribué à sauver l’espèce de l’extinction, et les 80 plantes qui y poussent se portent bien.

«Ce que je peux vous dire, c’est que dans ces jardins, les goyaves sont fantastiques. Donc, juste au-delà de la portée de la maladie dans ces environnements plus secs, dans une ville à seulement une heure et demie à l’ouest d’ici, les goyaves se portent bien, elles sautent du sol. Je suppose que c’est une bonne nouvelle, et nous ajouterons à ces jardins d’autres espèces qui nous inquiètent. «

Ce que Fensham trouve le plus sans précédent à propos de la rouille du myrte, c’est la vitesse de sa propagation et de son impact.

« Vous savez, je ne trouve aucune documentation sur quoi que ce soit d’autre aussi rapidement », dit-il. « Vous avez la brûlure du châtaignier d’Amérique et la maladie hollandaise de l’orme, mais cela semble extraordinairement rapide et grave. »

C’est sans précédent, même en Australie, qui possède l’une des plus fortes concentrations d’espèces menacées d’extinction au monde, mais relativement peu d’extinctions de plantes à ce jour.

« Les Européens ont fait des choses assez désagréables sur ce continent », dit-il. « C’est remarquable avec ce que nous avons lancé sur ce continent, combien peu de choses ont disparu. Et voici la rouille du myrte – 10, 20 ans, nous pourrions perdre 15 espèces. Qui sait, nous pourrions perdre plus. »

Ce qui nous ramène à COVID-19.

« Nous avons essayé de changer le climat de la planète », explique Fensham. «Nous avons empoisonné nos océans avec toutes ces choses. Et peut-être que la menace la plus critique pour l’humanité n’est que ce tout petit organisme minuscule. »

Cet essai est apparu pour la première fois sur The Revelator le 3 juin 2020.