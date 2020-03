Les essaims de criquets pèlerins continuent de se propager en Afrique et au Moyen-Orient

Selon des responsables de l’ONU, un nombre record d’essaims de criquets pèlerins s’est propagé de la Corne de l’Afrique à la région du golfe Persique, malgré les efforts déployés pour contenir l’infestation par des pulvérisations chimiques de masse.

Ce qui est inquiétant, c’est que de nouveaux essaims ont été détectés dans les pays africains où la flambée est née.

“La situation reste extrêmement alarmante dans la Corne de l’Afrique, en particulier au Kenya, en Éthiopie et en Somalie où une reproduction généralisée est en cours et de nouveaux essaims commencent à se former”, a déclaré lundi la mise à jour de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO).

La propagation continue des criquets dans la région représente «une menace sans précédent pour la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance au début de la prochaine campagne agricole», ont déclaré des responsables de l’ONU.

L’épidémie était initialement limitée principalement au Kenya, à l’Éthiopie et à la Somalie, mais la FAO indique qu’elle suit désormais 15 pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie du Sud touchés par les criquets. Les essaims sont apparus sur une bande de centaines de kilomètres de large, du Soudan du Sud à l’ouest aux régions du Pakistan à l’est.

Les responsables de l’ONU disent que l’infestation acridienne actuelle est la pire qu’ils aient connue en 25 ans.

La FAO et d’autres agences ont mobilisé des fonds pour aider à payer les efforts de réponse du gouvernement. Le principal outil utilisé pour lutter contre l’infestation a été la pulvérisation massive de pesticides chimiques depuis les avions ou au sol, ce qui soulève des inquiétudes quant aux impacts à long terme sur l’environnement et la santé.

Le responsable de la FAO, Keith Cressman, affirme que ces inquiétudes sont exagérées et que son agence prend toutes les précautions nécessaires pour protéger la santé humaine et l’environnement pendant la campagne de pulvérisation de masse.

«Il est très peu probable que des dommages écologiques se produisent à la suite d’opérations de lutte contre le criquet pèlerin», a déclaré Cressman à E&E News. “La pulvérisation implique une pulvérisation précise de l’insecte uniquement et non des cultures, des prairies ou de l’environnement, [and] les infestations ne sont pas traitées à plusieurs reprises. »

Il a ajouté que seuls des produits chimiques autorisés dans l’Union européenne et aux États-Unis sont utilisés pour contrôler l’épidémie acridienne, et seulement après qu’un avis indépendant a examiné et approuvé l’utilisation de composés chimiques spécifiques.

Les agriculteurs et les éleveurs sont également informés à l’avance lorsqu’une opération de pulvérisation est sur le point de se produire et il leur est conseillé de garder eux-mêmes et leurs animaux loin de la zone pendant au moins 24 heures.

“Les produits chimiques utilisés se décomposent après 24 heures dans des conditions environnementales”, a expliqué Cressman. «En outre, seules les équipes gouvernementales nationales bien formées et équipées avec toutes les mesures de sécurité effectuent les opérations de contrôle, et non les agriculteurs ou les communautés.»

La FAO et le Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, ont souligné que le changement climatique était un facteur sous-jacent de l’épidémie acridienne.

Une violente période de sécheresse dans la région a été interrompue par deux puissants cyclones vers la fin de l’année dernière – une configuration météorologique inhabituelle. Les conditions soudainement trempées se sont avérées idéales pour la reproduction et la croissance d’essaims de criquets pèlerins.

