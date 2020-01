Les étapes du Brexit, du référendum à l’approbation imminente de l’accord

De la décision inattendue par référendum de quitter l’Union européenne à l’approbation définitive prévisible par les députés britanniques de l’accord de divorce négocié avec Bruxelles, le Royaume-Uni a vécu près de quatre ans de route tortueuse vers le Brexit.

– Votez pour le Brexit –

Lors d’un référendum le 23 juin 2016, 52% des Britanniques ont voté pour quitter l’Union européenne (UE).

Cela a provoqué la démission du Premier ministre conservateur David Cameron, architecte du référendum mais en faveur de rester dans le bloc. Il a été remplacé par Theresa May, qui est devenue Premier ministre le 11 juillet.

– Démarrage du pistolet –

Le 29 mars 2017, May a activé par une lettre à Bruxelles l’article 50 du traité UE régissant le retrait volontaire d’un pays membre, initialement dans un délai de deux ans.

– Mai perd la majorité –

May a avancé les élections au 8 juin afin de renforcer sa position, mais il a perdu la majorité absolue et a dû négocier le soutien des 10 députés du parti unioniste norvégien DUP pour régner.

– Premier accord de divorce –

Après un an et demi de négociations dures, Londres et Bruxelles ont conclu un accord de divorce le 13 novembre 2018.

Cela devait surmonter une menace de veto posée à la dernière minute par l’Espagne concernant les relations avec Gibraltar, mais a finalement été signé le 25 novembre.

– Trois rejets et deux extensions –

Le 15 janvier, l’accord a été catégoriquement rejeté par 432 voix contre et 202 pour au Parlement britannique. Le lendemain, le gouvernement de mai a survécu à une faible majorité à une motion de censure lancée par l’opposition travailliste.

May a obtenu plus de garanties européennes sur la “sauvegarde irlandaise”, mais les députés de Westminster ont de nouveau rejeté le texte le 12 mars.

Le Conseil européen a décidé de reporter le Brexit au 22 mai si le Royaume-Uni approuvait le traité de retrait, le laissant autrement jusqu’au 12 avril pour soumettre une proposition alternative.

Le 29 mars, l’accord est rejeté pour la troisième fois: 344 voix contre 286.

Le 11 avril, l’UE obtient un deuxième report de l’UE jusqu’au 31 octobre.

– Élection de Boris Johnson –

Le 23 juillet, Boris Johnson, partisan du Brexit avec ou sans accord le 31 octobre, a été élu par le Parti conservateur pour succéder à May, qui avait annoncé sa démission le 7 juin.

– Parlement suspendu –

Le 28 août, le nouveau Premier ministre a annoncé la suspension du Parlement à partir de la deuxième semaine de septembre et jusqu’au 14 octobre, soit deux semaines avant le Brexit.

Le 3 septembre, Boris Johnson a perdu la majorité absolue après les défections et les expulsions de députés de son parti. Il a également été abandonné par plusieurs membres de son gouvernement.

Le Parlement a adopté une loi obligeant le Premier ministre à demander à l’UE de reporter le Brexit s’il ne parvient pas à un accord de retrait avant le 19 octobre.

Le 24 septembre, la Cour suprême britannique a unanimement jugé “illégale” la suspension du Parlement, qui s’est réuni à nouveau le lendemain.

Le 17 octobre, avant l’ouverture d’un sommet européen, l’UE et le Royaume-Uni ont annoncé avoir conclu un nouvel accord de divorce.

– Décision reportée et troisième report –

Le 19 octobre, le Parlement britannique a approuvé un amendement qui reportait toute adoption de l’accord de divorce jusqu’à ce que la législation nécessaire à sa mise en œuvre ait été approuvée.

Cela a contraint le Premier ministre Boris Johnson à demander, contre son gré, un nouveau report de l’Union européenne jusqu’au 31 janvier 2020.

Le 22 octobre, le Parlement britannique a approuvé le principe du nouvel accord, mais a voté contre son examen accéléré comme Johnson le voulait, qui a en conséquence retiré le projet de loi.

– Élections et fin du blocus –

Le 28 octobre, l’UE a approuvé le troisième report et un jour plus tard, à l’issue d’un débat houleux, les députés britanniques ont accepté à la majorité des deux tiers la demande, précédemment rejetée, de Johnson de convoquer des élections législatives anticipées le 12 décembre. .

Le chef conservateur a remporté les élections avec une écrasante majorité de 365 députés dans une chambre de 650.

Le 20 décembre, Johnson a présenté à la nouvelle Chambre des communes le projet de loi qui doit traduire le traité de retrait en droit britannique, qui a reçu une approbation initiale historique par 358 voix contre 234.

Les discussions se sont poursuivies après le retour de la période des fêtes et jeudi les députés doivent adopter sans difficulté le texte lors d’un vote non moins historique que prévu.