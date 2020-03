Les États intersectés d’Amérique

Il y a quelques années, j’ai été enchanté par les explorations du diagramme de Venn publiées par EleVR, une startup de réalité virtuelle désormais fermée, dirigée par M Eifler, Vi Hart et Andrea Hawksley. Ils ont écrit sur la création d’un musée virtuel de diagramme de Venn, d’une maison de diagramme de Venn et même d’un piano digram Venn. Leur article sur les diagrammes de Venn en lumière m’a rappelé que la théorie des couleurs est époustouflante!

Depuis que j’ai lu ces articles, j’ai pensé aux syndicats et aux intersections dans d’autres aspects de la vie, y compris sur les cartes. Pour votre édification et / ou votre plaisir, je vous présente quelques états croisés d’Amérique. Chaque carte montre les états qui satisfont un ou deux des deux traits différents. Les couleurs unies indiquent les états qui satisfont un trait, les rayures indiquent les états qui satisfont les deux. Si l’image ne vous est pas accessible, le texte sous chaque carte vous permet de savoir quels états sont ombrés quelles couleurs pour quelle raison. J’ai également inclus mes sources d’informations dans les légendes des cartes. Ces cartes sont juste pour le plaisir, j’ai donc considéré que les sources de type Wikipedia étaient suffisantes et je n’ai pas fait beaucoup de travail supplémentaire pour vérifier chaque élément. Si vous avez besoin de ces informations à des fins plus sérieuses, je vous encourage à les vérifier en utilisant des sources plus fiables.

* États ombrés en vert foncé pour montrer qu’un arbre à feuilles persistantes est leur arbre d’État: Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Hawaï, Nouveau-Mexique, Caroline du Nord, Oregon, Caroline du Sud, Dakota du Sud

États ombrés en vert clair pour montrer qu’il y a du vert dans leur drapeau: Connecticut, Illinois, Kansas, Kentucky, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Dakota du Nord, Oklahoma, Utah, Vermont, Virginie, Virginie-Occidentale, Wisconsin

Les États qui sont rayés pour montrer les deux sont vrais: Californie, Delaware, Floride, Idaho, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, Nevada, Pennsylvanie, Washington

États ombrés en jaune pour montrer que la route historique 66 les a traversés: Californie, Missouri, Nouveau-Mexique

Les États sont ombrés en bleu pour montrer que le plus grand employeur est Walmart: Alabama, Arkansas, Floride, Géorgie, Indiana, Kentucky, Louisiane, Mississippi, Montana, Ohio, Caroline du Sud, Tennessee, Vermont, Virginie Wyoming

Les États qui sont rayés pour montrer les deux sont vrais: Arizona, Illinois, Nebraska, Oklahoma, Texas

États ombrés en magenta parce qu’ils commencent par un W: Virginie-Occidentale, Wisconsin

Les États sont ombrés en rose parce qu’ils ont eu des femmes comme gouverneurs: Alabama, Alaska, Arizona, Connecticut, Delaware, Hawaï, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maine, Massachusetts, Michigan, Montana, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, Nouveau-Mexique , Caroline du Nord, Ohio, Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Texas, Utah, Vermont

Les États qui sont rayés pour montrer les deux sont vrais: Washington, Wyoming

États qui sont ombrés en rouge parce qu’il y a plus de voitures que de personnes: Alabama, Alaska, Delaware, Vermont

États qui sont ombrés en noir parce qu’il y a plus de vaches que de personnes: Kansas, Oklahoma

États rayés parce que les deux sont vrais: Idaho, Iowa, Montana, Nebraska, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Wyoming

États en rose clair pour montrer que leur population est plus jeune en moyenne que l’âge médian du pays: Alaska, Arizona, Colorado, Géorgie, Idaho, Indiana, Mississippi, Nebraska, Nevada, Nouveau-Mexique, Dakota du Nord, Oklahoma, Dakota du Sud, Texas , Utah, Washington, Wyoming

Les États ont ombré du violet foncé pour montrer que plus de personnes en ont déménagé qu’en 2018: Connecticut, Illinois, Iowa, Michigan, New Jersey, New York, Ohio

Les États qui sont rayés pour montrer les deux sont vrais: Californie, Kansas, Dakota du Nord

États ombrés en bleu parce qu’un président y est né: Arkansas, Californie, Connecticut, Hawaï, Illinois, Iowa, Kentucky, Nebraska, Caroline du Nord, Caroline du Sud

États noircis parce qu’un président y est décédé: Indiana, Maryland, Tennessee, Washington D.C.

Les États qui sont rayés pour montrer les deux sont vrais: Géorgie, Massachusetts, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Texas, Vermont, Virginie

Les États sont ombrés en magenta pour montrer qu’ils n’ont pas d’école dentaire: Alaska, Arkansas, Delaware, Hawaï, Idaho, Kansas, New Hampshire, Nouveau-Mexique, Rhode Island, Dakota du Sud

États ombrés en bleu pour montrer qu’ils produisent de la canne à sucre ou des betteraves à sucre: Californie, Colorado, Floride, Louisiane, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, Texas, Washington

États rayés pour montrer que les deux sont vrais: Idaho, Montana, Dakota du Nord, Wyoming

Les États sont ombrés en violet car leurs devises sont en latin: Alabama, Arkansas, Connecticut, Idaho, Kansas, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New York, Caroline du Nord, Oklahoma, Oregon, Caroline du Sud, Vermont, Ouest Virginie

États ombrés en orange car au moins 20% de la population est hispanique ou latine: Californie, Floride, Nevada, New Jersey, Texas

États rayés pour montrer que les deux sont vrais: Arizona, Colorado, Nouveau-Mexique

Les États sont ombrés en noir pour montrer que la propriété de la moufette est légale dans certaines circonstances: Alabama, Floride, Indiana, Iowa, Kentucky, Nouveau-Mexique, Ohio, Oklahoma, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Virginie-Occidentale, Wisconsin, Wyoming

États ombrés en vert pour montrer que la consommation récréative de marijuana est dépénalisée: Alaska, Californie, Colorado, Illinois, Maine, Massachusetts, Nevada, Vermont, Washington, Washington D.C.

États rayés pour montrer que les deux sont vrais: Michigan, Oregon

* La légende sur la première carte est incorrecte. Le vert foncé est pour les États avec des arbres à feuillage persistant comme arbres officiels, et le vert clair est pour les États avec du vert sur leur drapeau. Le Nevada a les deux et devrait être rayé.