Les États-Unis approchent un million de cas; Birx indique la distance sociale pendant l’été; NY annule le primaire

Les États-Unis ont atteint un “plateau” de nouveaux cas de coronavirus ce week-end alors que le nombre de cas confirmés approchait du million lundi matin, mais le Dr Deborah Birx a averti que la distanciation sociale “sera avec nous tout au long de l’été”.

Alors que certaines régions des États-Unis ont atteint leur apogée et depuis lors, une distanciation sociale sera nécessaire pour “se protéger les uns les autres”, a déclaré dimanche le coordinateur du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, “Meet the Press”.

Tom Inglesby, directeur du Johns Hopkins Center for Health Security, a également déclaré que l’épidémie ne s’atténuera probablement pas beaucoup avant le Memorial Day.

Alors que davantage d’États américains continuent de rouvrir lentement cette semaine, le gouverneur Andrew Cuomo a déclaré dimanche que New York, l’épicentre de l’épidémie américaine, commencera par phases avec la construction et une partie de la fabrication de sa première vague. Les commissaires électoraux démocrates de l’État ont décidé lundi d’annuler sa primaire présidentielle de juin.

À travers le pays en Californie, des photos ont montré des milliers de personnes se pressant sur les plages par temps chaud. Certains comtés ont fermé leurs plages et leurs parcs tandis que d’autres ont commencé à rouvrir progressivement. Les experts encouragent toujours fortement la distanciation sociale, même à l’extérieur.

Le virus a tué plus de 206 000 personnes dans le monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Près de 3 millions de cas confirmés ont été signalés, dont 965 000 aux États-Unis.Plus de 54 000 sont morts aux États-Unis du virus, un nombre approchant les 58 220 Américains tués pendant la guerre du Vietnam de 1955 à 1975.

L’épidémie de COVID-19 aux États-Unis a atteint un plateau dans de nouveaux cas, mais ne s’atténuera probablement pas beaucoup avant le Memorial Day, a déclaré Tom Inglesby, directeur du Johns Hopkins Center for Health Security. Inglesby a déclaré à Fox News dimanche que les États-Unis étaient “presque à la fin du début” de la pandémie de coronavirus, mais était sceptique quant à l’affirmation du vice-président Mike Pence selon laquelle les États-Unis auraient “largement cette épidémie de coronavirus derrière nous” d’ici Memorial Day.

“Je veux dire, les tendances peuvent changer avec le temps, mais à ce stade, nous avons un plateau de nouveaux cas par jour”, a déclaré Inglesby. “Plus important encore, où que nous soyons dans l’épidémie, ce virus sera avec nous jusqu’à ce que nous ayons un vaccin.”

Interrogée sur le commentaire de Pence, la coordinatrice du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, le Dr Deborah Birx, a déclaré: “La distanciation sociale sera avec nous tout au long de l’été pour vraiment nous assurer de nous protéger les uns les autres.”

New York annule la primaire présidentielle

New York a annulé sa primaire présidentielle démocrate pour 2020 alors que les commissaires électoraux démocrates de l’État ont voté lundi pour retirer le sénateur Bernie Sanders et neuf autres candidats à la présidentielle du scrutin de New York.

Les commissaires électoraux ont fait usage d’une nouvelle mesure dans la loi de l’État leur permettant de révoquer un candidat si sa campagne était suspendue publiquement.

Cette décision a mis en colère les partisans de Sanders qui espéraient gagner plus de délégués pour influencer la plate-forme de leur parti, même si l’ancien vice-président Joe Biden est le seul démocrate restant à chercher activement la nomination démocrate.

Le commissaire démocrate Doug Kellner a déclaré que c’était “une décision très difficile”, mais tenir la primaire aurait été “inutile et frivole” à l’époque de l’épidémie de coronavirus.

– Jon Campbell

L’approbation de Cuomo grimpe en flèche alors que NYC prévoit d’autres tests d’auto-écouvillonnage

La réponse du gouverneur Andrew Cuomo à la pandémie de coronavirus lui a valu des records d’approbation de la part des électeurs de New York, a révélé lundi un sondage. La cote de rendement au travail du gouverneur démocrate au cours de sa 10e année au pouvoir a atteint un sommet de 71% à 28%, en hausse de huit points de pourcentage par rapport au mois dernier, selon le sondage du Siena College.

Le maire de New York, Bill de Blasio, a également annoncé lundi que les cliniques de santé de la ville organiseraient des tests “auto-écouvillonnage” pour le virus. Le test implique généralement un écouvillonnage nasal profond, ce qui peut faire tousser ou éternuer un patient et mettre le travailleur de la santé effectuant le test à risque.

De Blasio a déclaré que les personnes prélevant elles-mêmes des échantillons, sous la direction d’un professionnel de la santé, rendraient les tests plus faciles et plus sûrs. La nouvelle méthode devrait démarrer au cours des prochains jours dans huit sites de test communautaires de la ville.

– Lorezno Reyes et Joseph Spector

Le Premier ministre britannique Boris Johnson retourne au travail après avoir battu un coronavirus

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est retourné au travail lundi, apparaissant en public pour la première fois en trois semaines depuis qu’il s’est remis d’un épisode de coronavirus qui l’a atterri en soins intensifs.

Debout devant son bureau central de Londres et sa résidence au n ° 10 Downing Street, le leader britannique s’est excusé d’être “loin de mon bureau plus longtemps que je ne l’aurais souhaité” et a déclaré que le pays était au bord de la victoire dans la première phase de son combat avec COVID-19 même s’il était trop tôt pour mettre fin au verrouillage national de cinq semaines de la Grande-Bretagne.

Johnson, 55 ans, est le premier grand leader mondial connu pour avoir contracté un coronavirus – et maintenant aussi pour l’avoir battu. Il a été diagnostiqué avec COVID-19 le 26 mars et hospitalisé 10 jours plus tard. Il a passé plusieurs jours dans une unité de soins intensifs.

– Kim Hjelmgaard

Un dernier patient quitte l’hôpital dans l’épicentre COVID-19 de Wuhan, en Chine

Le nombre de patients hospitalisés pour coronavirus à Wuhan, la ville du centre de la Chine la plus touchée par l’épidémie, a atteint zéro après la libération du dernier patient vendredi, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua. Dans la province du Hubei – Wuhan est la capitale – le nombre de cas de COVID-19 existants est tombé en dessous de 50 pour la première fois. Aucun nouveau cas confirmé de la maladie n’a été signalé depuis plus de 20 jours dans la province, a indiqué Xinhua.

Le coronavirus, qui serait originaire d’un marché humide à Wuhan, y est apparu pour la première fois en décembre avant de se propager dans le monde entier. Wuhan et la province du Hubei ont été enfermées fin janvier. La Chine a signalé un nombre de morts de plus de 4 600 personnes mais voit très peu de nouveaux cas.

La chaleur californienne attire les foules sur les plages

Alors que le temps se réchauffait en Californie ce week-end, les gens se sont dirigés vers l’extérieur pour profiter du soleil sur les plages, les terrains de golf et les sentiers.

Des photos de Huntington Beach et de Newport Beach, dans le comté d’Orange, ont montré de grandes foules sur la plage samedi alors que les plages du comté de Los Angeles restaient fermées. Beaucoup de gens semblaient garder leurs distances des autres et certains portaient des masques

À Encinitas, dans le comté de San Diego, trois personnes ont été arrêtées samedi alors qu’elles protestaient contre les plages fermées. Le comté de San Diego prévoit de rouvrir les plages lundi pour des activités limitées comme la natation, le surf, la course à pied et la marche. S’asseoir et bronzer n’y sont toujours pas autorisés.

– Ryan Miller et Joel Shannon

Les gens apprécient la plage au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus à Huntington Beach, en Californie, le 25 avril 2020.

Les actions s’ouvrent à la hausse alors qu’Amazon et Apple publient leurs bénéfices cette semaine

Les stocks ont ouvert plus haut à Wall Street lundi, alors que les gouvernements du monde entier se préparaient à lever progressivement les restrictions relatives au séjour à domicile.

Le S&P 500 était en hausse de 0,7% au cours des premières minutes de négociation au début d’une semaine riche en événements bouleversants. Plusieurs grandes banques centrales se réunissent, dont la Banque du Japon, qui a annoncé ses dernières mesures de relance pour soutenir les marchés.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,4% et le Nasdaq de 0,9%. en milieu de matinée.

Cette semaine sera également l’une des plus occupées de cette saison de résultats, avec plusieurs sociétés de premier plan – dont Alphabet, Amazon et Apple – qui devraient révéler combien elles ont fait au cours du premier trimestre dans le contexte des troubles économiques créés par le coronavirus.

Schumer veut garder le nom de Trump hors des contrôles de stimulation des coronavirus

Le chef de la minorité sénatoriale, Charles Schumer, n’est pas content que le nom du président Donald Trump apparaisse sur les chèques de relance envoyés à des millions d’Américains – et il prévoit de proposer une législation pour empêcher que cela ne se reproduise.

Le No Politics in Pandemic Recovery Act, ou No PR Act, proposé par Schumer interdirait l’utilisation de fonds des contribuables “pour toute publicité ou activité promotionnelle incluant les noms, ressemblances ou signatures” de Trump ou du vice-président Mike Pence.

Le département du Trésor a déclaré qu’il n’y avait “aucun retard” à retirer les chèques, qui comprenaient jusqu’à 1 200 $ par contribuable américain. La déclaration est intervenue après que le Washington Post a cité des responsables de l’IRS qui pensaient que l’ajout du surnom du président était sûr de ralentir le processus.

– William Cummings

Le sort des juvéniles enfermés lors d’un coronavirus

Alors que la pandémie de coronavirus se propage dans les établissements pour mineurs, les avocats et les avocats se démènent pour obtenir la libération des jeunes détenus, en particulier ceux qui purgent une peine pour des infractions non violentes et des violations de la probation, ou qui ont des problèmes de santé sous-jacents.

Le système de justice pour mineurs des États-Unis dépend de la discrétion des juges, donc la libération de quelqu’un dépend en grande partie des juges qui président dans quelle juridiction – au lieu de la gravité des infractions, disent les avocats et les avocats. Le résultat est une mosaïque de décisions, une lenteur à porter les affaires devant les juges lorsque les tribunaux du pays sont fermés.

«C’est la justice par la géographie. Selon l’endroit où vous vivez, vous pouvez avoir un accès plus ou moins important aux tribunaux, ou une possibilité plus ou moins grande de faire examiner votre cas », a déclaré Marsha Levick, avocate en chef du Juvenile Law Center de Philadelphie.

Dans tout le pays, 116 jeunes dans des établissements pour mineurs ont été testés positifs pour le coronavirus, selon le Sentencing Project, qui suit les cas dans tout le pays.

– Kristine Phillips

Les enfants espagnols célèbrent, la Nouvelle-Zélande assouplit le verrouillage

En Nouvelle-Zélande, certaines entreprises comme la construction pourraient rouvrir et les gens pourraient acheter des plats à emporter au restaurant lundi. L’Australie devrait reprendre cette semaine les chirurgies non urgentes.

Les enfants de moins de 14 ans pouvaient quitter leur domicile en Espagne pour la première fois en six semaines dimanche. Le Premier ministre Pedro Sanchez prévoit d’annoncer mardi une “désescalade” du blocage du pays, avec la France et la Grèce.

En Italie, où plus de 26 000 personnes sont décédées des suites du virus, le Premier ministre Giuseppe Conte a détaillé dimanche son plan de réouverture progressive. Certaines entreprises comme les usines et les chantiers de construction pourraient rouvrir une fois qu’elles auront mis en place des mesures de sécurité. La semaine prochaine, les parcs peuvent rouvrir, les gens peuvent se déplacer dans leur région pour visiter leur famille et des funérailles peuvent avoir lieu.

Blue Angels et Thunderbirds prévoient un survol mardi pour les travailleurs de la santé

Un survol conjoint de l’US Air Force Air Demonstration Squadron, des Thunderbirds, et de l’US Navy Flight Demonstration Squadron, les Blue Angels, est prévu mardi dans la région de New York pour honorer la ligne de front et les travailleurs essentiels.

L’équipe survolera New York et Newark, New Jersey, vers midi mardi, puis se rendra à Trenton, New Jersey, et à Philadelphie, selon un communiqué de presse sur le site Web de la Marine.

“Nous espérons donner aux Américains une démonstration touchante de la détermination américaine qui honore ceux qui servent en première ligne de notre combat avec COVID-19”, a déclaré le lieutenant-colonel de l’US Air Force John Caldwell.

Deux sources proches des plans qui ont parlé sous couvert d’anonymat ont déclaré que près de trois douzaines de grandes villes américaines pouvaient voir des survols. Les sources ont déclaré aux USA AUJOURD’HUI que certaines autres villes verraient un survol conjoint et que les deux escadrons voleraient séparément au-dessus des autres.

– Savannah Behrmann et John Fritze

De nombreuses églises de Géorgie restent fermées

Les églises de Géorgie ne se sont pas précipitées exactement pour ouvrir leurs portes dimanche même après que le gouverneur Brian Kemp ait donné son approbation à la reprise des services en personne si “cela est fait conformément à des protocoles de distanciation sociale stricts”. La plupart des églises sont restées reléguées au streaming vidéo ou aux services de drive-in.

Une exception a été l’église Redeeming Love of God the Bible Way à Statesboro, qui a tenu deux services dimanche, selon sa page Facebook. Les deux ont été retransmis en direct et chacun semblait avoir au moins 20 paroissiens présents. C’était la même église dont les membres ont enregistré une vidéo le 10 avril de la police ordonnant la rupture d’un service.

– Lorenzo Reyes

Brad Pitt nous donne un beau Dr Fauci sur ‘SNL’

Cela a pris un certain temps, mais le spécialiste américain des maladies infectieuses à voix rocailleuse et à lunettes a finalement obtenu le traitement “Saturday Night Live” – ​​de Brad Pitt, rien de moins. Le nouveau lauréat d’un Oscar a mis une perruque grise et des lunettes pour représenter le Dr Anthony Fauci.

“Tout d’abord, je voudrais remercier toutes les femmes plus âgées en Amérique qui m’ont envoyé des courriels inspirants – et parfois graphiques -“, ​​a-t-il commencé dans le segment froid ouvert de l’émission.

Fauci avait plaisanté récemment qu’il voudrait que Pitt le dépeigne dans un sketch “SNL”.

– Jayme Deerwester

Des éclaireuses de l’Alaska obtiennent un prêt de secours pour les ventes de biscuits perdus

Vendre des cookies Girl Scout est normalement un modèle commercial infaillible, mais l’épidémie de coronavirus a refroidi les ventes de détritus de l’Alaska.

Les Girl Scouts of Alaska ont cherché de l’aide et le groupe devrait recevoir un prêt de récupération fédéral pour compenser les ventes de biscuits perdues.

La First National Bank Alaska a facilité le prêt du programme fédéral de protection des chèques de paie, a rapporté dimanche The Anchorage Daily News.

– The Associated Press

Contribuant: The Associated Press

