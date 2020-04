Les États-Unis approuvent les options d’hélicoptères d’attaque Apache et Viper pour les Philippines

WASHINGTON – Le département d’État américain a approuvé la vente potentielle de deux hélicoptères différents aux Philippines, avant la décision finale de ce pays sur le système à acheter.

Les Philippines ont été autorisées à acheter six hélicoptères d’attaque AH-1Z Viper et du matériel connexe, produits par Bell, pour un prix estimé à 450 millions de dollars.

Une option beaucoup plus coûteuse, pour six hélicoptères d’attaque AH-64E Apache fabriqués par Boeing et l’équipement connexe, coûte environ 1,5 milliard de dollars.

“Les Philippines envisagent soit l’AH-1Z, soit l’AH-64E pour moderniser leurs capacités d’hélicoptère d’attaque”, selon une notification publiée sur le site Internet de la Defense Security Cooperation Agency. «La vente proposée aidera les Philippines à développer et à maintenir de solides capacités d’autodéfense, de lutte contre le terrorisme et de protection des infrastructures essentielles.»

Les notifications DSCA ne sont pas des ventes finales; une fois approuvées par le Congrès, les ventes entament des négociations, au cours desquelles les quantités et les coûts peuvent changer. Dans ce cas, le choix des plates-formes de fabrication américaine n’est pas garanti; Manille envisage également le T129 ATAK de fabrication turque. Cependant, le Département d’État américain préapprouve souvent les ventes potentielles de systèmes à des pays étrangers, de sorte que si le partenaire étranger choisit une arme de fabrication américaine, le processus se déroulera plus rapidement.

Si les Philippines choisissaient le package AH-1Z, il serait livré avec 14 moteurs General Electric T700-401C, sept systèmes de positionnement global embarqués Honeywell / navigation inertielle avec service de positionnement précis, six missiles AGM-114 Hellfire II et 26 armes de précision de destruction avancée Système de tours complets, entre autres équipements.

Le pack AH-64E comprendrait 18 moteurs General Electric T700-701D, 15 systèmes de positionnement global embarqués Honeywell / navigation inertielle avec service de positionnement précis, 200 missiles AGM-114 Hellfire, 300 kits de système d’arme de tir de précision avancée et 200 FIM-92H Missiles Stinger, entre autres équipements, équipements, assistance technique du gouvernement américain et des entrepreneurs, services d’assistance technique et logistique et autres éléments connexes de soutien logistique.

Dans les deux cas, les compensations industrielles devraient faire partie du package gagnant; ces compensations sont négociées directement entre le pays client et le partenaire industriel.