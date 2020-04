Les États-Unis atteignent un «plateau», près d’un million de cas; dernier patient quitte l’hôpital à Wuhan

Le nombre de cas confirmés de coronavirus aux États-Unis se rapprochait d’un million dimanche, mais de nouveaux cas semblent avoir atteint un plateau, a déclaré l’un des meilleurs experts du pays.

«Malheureusement, il s’agit d’un plateau très élevé», a déclaré Tom Inglesby, directeur du Johns Hopkins Center for Health Security.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que le nombre total de décès quotidiens dans son état, l’épicentre de l’épidémie américaine, était tombé en dessous de 400 pour la première fois depuis des semaines. Lorsque l’État commencera à rouvrir, la construction et la fabrication seront dans la première vague, a-t-il déclaré.

Et en Chine, la ville névralgique de Wuhan a rapporté que son dernier patient hospitalisé avait été libéré.

Le virus a tué plus de 203 000 personnes dans le monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Près de 3 millions de cas confirmés ont été signalés, dont 940 000 aux États-Unis, où il y a eu plus de 54 000 décès.

Expert Hopkins: les États-Unis ont atteint un plateau dans de nouveaux cas

L’épidémie de COVID-19 aux États-Unis a atteint un plateau dans de nouveaux cas, mais ne s’atténuera probablement pas beaucoup avant le Memorial Day, a déclaré Tom Inglesby, directeur du Johns Hopkins Center for Health Security. Inglesby a déclaré à Fox News dimanche que les États-Unis étaient “presque à la fin du début” de la pandémie de coronavirus, mais était sceptique quant à l’affirmation du vice-président Pence selon laquelle les États-Unis auraient “largement cette épidémie de coronavirus derrière nous” d’ici le Memorial Day.

“Je veux dire que les tendances peuvent changer avec le temps, mais à ce stade, nous avons un plateau de nouveaux cas par jour”, a déclaré Inglesby. “Plus important encore, où que nous soyons dans l’épidémie, ce virus sera avec nous jusqu’à ce que nous ayons un vaccin.”

Un dernier patient quitte l’hôpital dans l’épicentre COVID-19 de Wuhan, en Chine

Le nombre de patients hospitalisés pour coronavirus à Wuhan, la ville du centre de la Chine la plus touchée par l’épidémie, a atteint zéro après la libération du dernier patient vendredi, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua. Dans la province du Hubei – Wuhan est la capitale – le nombre de cas de COVID-19 existants est tombé en dessous de 50 pour la première fois. Aucun nouveau cas confirmé de la maladie n’a été signalé depuis plus de 20 jours dans la province, a indiqué Xinhua.

Le coronavirus, qui serait originaire d’un marché humide à Wuhan, y est apparu pour la première fois en décembre avant de se propager dans le monde entier. Wuhan et la province du Hubei ont été enfermées fin janvier. La Chine a signalé un nombre de morts de plus de 4 600 personnes mais voit très peu de nouveaux cas.

Le Gouverneur Cuomo révèle ses plans pour la réouverture de New York

Le nombre de morts par jour dans l’État de New York a chuté à 367, le total le plus bas sur une journée depuis des semaines et poursuivant une tendance à la baisse, a déclaré dimanche le gouverneur Andrew Cuomo. Il a déclaré que les nombres d’hospitalisations et de tests continuent de s’améliorer et que l’État est d’accord avec les directives fédérales pour 14 jours de déclin avant le début de la réouverture. L’Etat rouvrira par étapes, a-t-il dit, avec la construction et une partie manufacturière de la première vague.

Lors d’une conférence de presse distincte, le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que la réouverture économique de sa ville pourrait ne pas être achevée avant 2022. Le maire a promis qu’une “société plus juste” émergerait pour la ville.

“Nous n’allons pas risquer la vie des gens, nous allons être intelligents”, a-t-il déclaré. “Ce sera une réinvention de ce que cette ville peut être.”

Le CDC élargit la liste des symptômes du COVID-19

Les Centers for Disease Control and Prevention ont ajouté plusieurs symptômes attribués au coronavirus. Le CDC répertorie désormais la fièvre, la toux, l’essoufflement ou des difficultés respiratoires, des frissons, des tremblements répétés avec des frissons, des douleurs musculaires, des maux de tête, des maux de gorge et une perte de goût ou d’odorat. Les symptômes sont importants non seulement en tant que signe d’avertissement pour les personnes malades, mais parce que la plupart des sites de test exigent qu’un patient présente un symptôme COVID-19 avant de pouvoir être testé.

Le CDC recommande également de rechercher “des soins médicaux immédiatement” en cas de difficulté à respirer, de douleur persistante ou de pression sur la poitrine, de lèvres ou de visage bleutés ou de nouvelle “confusion ou incapacité à susciter”.

Les maires de Géorgie ripostent à la réouverture des entreprises

Savannah, Géorgie, le maire Van Johnson a pris des mesures pour garder les églises locales fermées, et le maire d’Atlanta Keisha Lance Bottoms a exhorté les résidents à rester chez eux alors que l’État annule considérablement ses restrictions en matière de distanciation sociale. Johnson a demandé à plus de 70 chefs religieux de Savannah de fermer leurs centres de culte. Aucun des dirigeants n’a annoncé sa réouverture.

Johnson a déclaré aux chefs religieux qu’il comprenait le fardeau financier de la fermeture des institutions religieuses, mais a déclaré: “Nous pouvons atteindre Dieu sans passer par un bâtiment.” La Géorgie est devenue une valeur aberrante de premier plan alors que des dizaines d’États ont annoncé des plans pour assouplir les restrictions à l’éloignement social, mais peu ont encore apporté des changements majeurs.

– Asha Gilbert et Joel Shannon

Les producteurs de porcs devront peut-être abattre les troupeaux à la fermeture des usines de transformation

Le gouvernement fédéral dit qu’il aidera les producteurs de porcs américains à trouver de nouveaux transformateurs – ou potentiellement à détruire des milliers de porcs qui ont sauvegardé dans les fermes – parce que les grandes usines d’emballage de viande ont ralenti ou fermé à cause du COVID-19. Pat McGonegle, PDG de l’Iowa Pork Producers Association, a déclaré que les agriculteurs “auront besoin d’aide de manière significative”, y compris l’abattage des troupeaux, si l’État continue de constater une perte généralisée de la capacité de transformation. L’Iowa, le plus grand producteur de porc du pays, compte environ 25 millions de porcs.

“L’horloge tourne… ce sont des jours et non des semaines” où les producteurs de porc seront confrontés à la destruction d’animaux parce qu’il n’y a plus de place pour eux dans les fermes, a déclaré McGonegle.

– Donnelle Eller, Registre des Moines

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est rétabli et retournera au travail

Le Premier ministre britannique Boris Johnson retournera au travail lundi après s’être remis d’une infection à coronavirus alors que son gouvernement fait face à des critiques croissantes concernant les décès et les perturbations causés par le virus. Johnson a passé une semaine dans un hôpital de Londres, dont trois nuits en soins intensifs avant d’être libéré il y a deux semaines. Le secrétaire aux Affaires étrangères Dominic Raab, qui a remplacé le Premier ministre, a déclaré que Johnson – le seul leader mondial à avoir reçu un diagnostic de coronavirus – était “prêt à partir”.

La Grande-Bretagne a enregistré 20 732 décès parmi les personnes hospitalisées avec COVID-19, le cinquième pays au monde à dépasser 20 000 décès. Des milliers d’autres seraient morts dans des maisons de soins infirmiers.

La bataille se prépare pour les renflouements de l’État et des gouvernements locaux

Le dernier paquet d’assistance sur les coronavirus signé vendredi n’inclut pas les centaines de milliards de dollars recherchés par les gouvernements des États et locaux pour reconstituer leurs coffres. Plus de 2,5 billions de dollars ont été approuvés pour les entreprises, les particuliers, les hôpitaux, les tests et autres besoins immédiats, mais une bataille politique majeure plane sur les plans de sauvetage du gouvernement.

“La dernière chose dont nous avons besoin au milieu d’une crise économique est d’avoir tous les États en faillite partout en Amérique”, a déclaré à Politico le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, un républicain qui dirige la National Governors Association. Mais le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A déclaré à l’animateur de radio conservateur Hugh Hewitt la semaine dernière que “nous ne sommes pas prêts à envoyer un chèque en blanc aux États et aux gouvernements locaux à dépenser comme bon leur semble”.

– Maureen Groppe

Même si vous pouvez trouver un test d’anticorps, il ne vous dira peut-être pas grand-chose

D’un océan à l’autre, les épidémiologistes utilisent certains des nombreux tests d’anticorps qui sont entrés récemment sur le marché pour déterminer la quantité de COVID-19 qui s’est propagée. L’importance de ces tests n’est pas perdue pour les Américains, qui ont hâte de retourner au travail, de voir leurs proches et de savoir s’ils ont été infectés par le virus. Avec peu de données publiques sur la précision des tests, les experts se demandent si les tests donneront aux gens de fausses assurances en indiquant qu’ils sont immunisés contre la maladie.

“Il n’y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont rétablies du COVID-19 et qui ont des anticorps sont protégées contre une deuxième infection”, a déclaré vendredi l’Organisation mondiale de la santé. Les tests “nécessitent également une validation supplémentaire pour déterminer leur précision et leur fiabilité”, selon le communiqué.

– Adrianna Rodriguez et Grace Hauck

On ne peut pas faire confiance aux certificats de décès

Alors que les États-Unis luttent pour suivre les décès de coronavirus au milieu de tests irréguliers, de résultats de laboratoire retardés et de normes de déclaration incohérentes, un problème plus insidieux pourrait contrecarrer sa quête d’un nombre exact de morts. Jusqu’à 1 certificat de décès sur 3 à l’échelle nationale était déjà faux avant COVID-19, a déclaré Bob Anderson, chef de la division des statistiques de mortalité au National Center for Health Statistics. Les experts disent que les inexactitudes font partie intégrante d’un système disparate, état par état, d’examinateurs médicaux, de coroners et de médecins qui ont des antécédents médicaux disparates, et dans certains cas aucun.

«Je suis toujours inquiet d’obtenir de bonnes données. Je pense que ce genre de chose peut être un problème même en cas de pandémie », a déclaré Anderson.

– Jessica Priest

USNS Comfort conclut sa mission à New York

L’USNS Comfort, amarré à une jetée de Manhattan depuis le 30 mars, partira bientôt pour son port d’attache à Norfolk, en Virginie, a déclaré le porte-parole du Pentagone Jonathan Hoffman. Le navire-hôpital de 1 000 lits, envoyé par le président Trump à la demande du gouverneur Andrew Cuomo, n’a traité que 182 patients. Il restait un patient sur le navire dimanche matin. Le navire a été déployé pour soigner des patients sans coronavirus, mais le Comfort a changé de vitesse alors qu’il y avait peu de demande de patients non-COVID tandis que les hôpitaux de la ville étaient surchargés de personnes souffrant de la maladie.

