Les États-Unis clarifient que Maduro pourrait se présenter aux élections s’il accepte la “transition démocratique” pour le Venezuela

Propose l’Église catholique du Venezuela ou de la Norvège comme médiateurs possibles dans un nouveau dialogue

MADRID, 2 avr (EUROPA PRESSE) –

L’envoyé spécial des États-Unis pour le Venezuela, Elliott Abrams, a précisé ce jeudi que le président vénézuélien, Nicolás Maduro, pourrait aspirer à être réélu lors des élections qui auraient lieu pour “récupérer la démocratie” dans le pays, bien qu’il ait prédit que Il ne conservera pas le pouvoir car il n’a pas le soutien des Vénézuéliens.

Les États-Unis proposent que Maduro et le chef de l’opposition Juan Guaidó “se retirent” afin que les représentants de “Chavismo” et de l’opposition créent un Conseil d’État pour assumer le pouvoir exécutif et guider le Venezuela vers des élections présidentielles et parlementaires “libres” “qui se tiendra simultanément dans un délai de six à douze mois.

Abrams a expliqué, lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes, que “la seule personne qui ne peut pas concourir est celle qui agit en tant que président par intérim (au Conseil d’État) parce que dans une situation fragile comme celle que traverse le Venezuela, personne ne croira que si un la même personne fait partie du gouvernement et est également candidate, tout sera équitable “.

“Donc, oui, Maduro peut apparaître et Guaidó peut se présenter”, a déclaré l’émissaire américain. Le texte publié par le Département d’État n’a pas clarifié ce point et son chef, Mike Pompeo, s’est borné à dire que le chef de l’opposition pourrait être candidat et que le président “Chavista” “ne gouvernera plus”, suggérant ainsi qu’il ne pouvait pas aspirer à réélection.

Abrams a indiqué que Pompeo avait fait cette déclaration parce que, selon les sondages d’opinion menés au Venezuela par la diplomatie américaine, Maduro n’a que 12 à 15% de soutien. “C’est pourquoi nous pensons que lors d’une élection libre, vous n’avez aucune chance de gagner”, a-t-il souligné. Le secrétaire d’État, pour sa part, a déclaré que Guaidó était “le politicien le plus populaire” du pays.

D’un autre côté, il a minimisé le “rejet immédiat” de Maduro du plan américain. “Nous espérions qu’il en serait ainsi”, a-t-il avoué. “Ce qui est vraiment important”, a-t-il poursuivi, “ce n’est pas ce qu’ils disent en public, mais ce qui se passe en privé, au sein du gouvernement, du parti et des forces armées”, et ce que ses membres feront “quand ils penseront à ce que cela signifie pour le Venezuela et pour eux-mêmes. “

Abrams a voulu lancer un appel spécifique aux uniformes, pilier du gouvernement bolivarien depuis l’époque d’Hugo Chávez. Ainsi, il a souligné que “l’armée jouera un rôle important dans la détermination du changement pacifique” au Venezuela.

Interrogé sur qui pourrait exercer un travail de médiation pour reprendre les négociations entre les représentants de Maduro et de Guaidó sur la base de cette «feuille de route», le responsable américain a indiqué à l’Église, un acteur clé du pays, et à la Norvège, que déjà négocié lors du dernier dialogue.

En échange de la sortie de Maduro du palais de Miraflores, de la reconstitution du Parlement et du renouvellement des pouvoirs électoral et judiciaire en vue d’élections “libres”, les États-Unis feraient d’importantes concessions au “Chavismo”.

Les sanctions seraient levées au fur et à mesure de l’exécution du plan, une loi d’amnistie serait rédigée pour tous les “crimes politiques”, à l’exception des crimes contre l’humanité, et la plainte selon laquelle six pays d’Amérique latine déposés en 2018 contre Maduro devant la Cour serait retirée Cour pénale internationale (TPI) pour ces crimes.

“La terrible crise politique et économique doit prendre fin pour que le pays puisse retrouver la démocratie … et les Etats-Unis pensent qu’il ne peut pas le faire avec Maduro au pouvoir”, a-t-il défendu.

Cependant, il est conscient que “la plupart des questions (soulevées par ce plan) doivent être répondues par les Vénézuéliens eux-mêmes”. “Nous espérons qu’ils travailleront ensemble pour un avenir meilleur”, a-t-il déclaré.