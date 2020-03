Les États-Unis commencent leur retrait d’Afghanistan

Les États-Unis ont commencé le retrait de leurs troupes d’Afghanistan. Ainsi, il va plus loin dans son accord de paix avec les Taliban. Il est prévu que, dans le même ordre d’idées, Ashraf Ghani entamera la libération des prisonniers talibans qui tarde.

Les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes d’Afghanistan, a annoncé mardi l’armée, faisant avancer son accord de paix avec les talibans, tout en louant la promesse d’Achraf Ghani de lancer la libération des prisonniers talibans après l’avoir retardée d’une semaine.

Washington a présenté l’accord avec les talibans, signé le 29 février, comme un effort pour mettre fin à 18 ans de guerre en Afghanistan. La prochaine étape cruciale sera les pourparlers intra-afghans, au cours desquels toutes les factions, y compris les Taliban, négocieraient une feuille de route pour l’avenir de leur pays.

Mais Ghani et son principal rival politique, Abdullah Abdullah, ont prêté serment lundi au poste de président lors de deux cérémonies. Abdullah et la commission électorale de plaintes ont dénoncé une fraude aux élections de l’an dernier. L’investiture rivale a plongé les préparatifs des pourparlers avec les talibans dans le chaos, bien que Ghani ait déclaré mardi qu’il formerait une équipe de négociation.

La division au sein du gouvernement afghan reflète la tâche difficile qui attend l’envoyé de paix de Washington, Zalmay Khalilzad, dans sa tentative d’unifier les principaux dirigeants du pays. Dans un tweet mardi matin, Khalilzad s’est dit confiant que les deux dirigeants pourraient «parvenir à un accord sur un gouvernement inclusif et largement accepté. Nous continuerons d’y assister. »

Pour sa part, l’armée américaine a entamé sa “réduction des forces en fonction des conditions à 8 600 sur 135 jours”, selon son porte-parole en Afghanistan, Sonny Leggett.

Les États-Unis comptent désormais environ 13 000 soldats en Afghanistan, dont 8 000 participent aux instructions et conseils des Forces nationales de sécurité afghanes et quelque 5 000 participent à des opérations militaires et antiterroristes à l’appui de l’armée afghane sur demande.

Ghani a reporté la libération de quelque 5 000 prisonniers talibans, inclus dans l’accord. Ghani a promis lundi d’annoncer un décret qui libérerait les prisonniers, après que Washington et plusieurs dignitaires étrangers semblaient soutenir sa revendication de la présidence en envoyant des représentants à son investiture.

Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a célébré lundi dans un communiqué “l’annonce du président Ghani qu’il rendra un décret le 10 mars sur la libération des prisonniers talibans”.

Des membres des Taliban ont déclaré lundi que, selon certains prisonniers, des contrôles d’identité biométriques étaient en cours sur les prisonniers talibans, ce qui a indiqué une libération massive. Les insurgés ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à informer les médias.

Pompeo a également exprimé sa “ferme opposition” à la création d’un gouvernement parallèle à Kaboul, malgré les indications selon lesquelles cela se produirait. Abdullah a rapidement envoyé ses vice-présidents occuper les bureaux officiels lundi, anticipant le plan de Ghani de le faire mardi.

Pompeo a averti qu’il ne devrait pas reprendre “l’usage de la force pour résoudre les différends politiques”. Les deux candidats, en particulier Abdullah, bénéficient du soutien de chefs de guerre dotés de milices lourdement armées, ce qui souligne la crainte de pouvoir recourir à la force pour soutenir leur candidat.