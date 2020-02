Les États-Unis confirment leur huitième cas de coronavirus; Le Pentagone fournira un hébergement de quarantaine

1 février (.) – Les autorités américaines de la santé ont confirmé samedi un huitième cas de nouveau coronavirus dans le pays et le Pentagone a déclaré qu’il fournirait un logement aux personnes arrivant de l’étranger et qui pourraient avoir besoin de quarantaine.

Le dernier patient des États-Unis, dans le Massachusetts, vient de rentrer de la province chinoise du Hubei, l’épicentre de l’épidémie, a déclaré une porte-parole des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dans un relevé envoyé par email. La personne n’a pas été identifiée et aucun autre détail n’a été fourni.

Le coronavirus, similaire à la grippe et censé provenir d’un marché qui faisait du commerce illégal d’animaux sauvages à Wuhan, capitale de la province du Hubei, a jusqu’à présent fait 259 morts en Chine, a annoncé samedi l’Organisation mondiale de la santé ( QUI).

Aux États-Unis, sept des huit patients auraient contracté la maladie en voyageant dans la région de Wuhan. Des responsables américains ont signalé cette semaine le premier cas de transmission de la maladie de personne à personne dans le pays de l’Illinois.

Les inquiétudes concernant le virus ont conduit le gouvernement du président Donald Trump à déclarer une urgence de santé publique et à interdire aux étrangers qui ont récemment visité la Chine d’entrer dans le pays.

En outre, les citoyens américains qui se sont rendus au Hubei au cours des deux dernières semaines seront soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours, qui serait la période d’incubation du virus, ont déclaré les autorités.

Les Américains qui ont visité d’autres parties de la Chine continentale subiront des examens de santé spéciaux à leur retour, suivis par jusqu’à 14 jours d ‘”auto-quarantaine surveillée”, sous des restrictions temporaires.

Dans un communiqué publié samedi, le Pentagone a déclaré que le secrétaire à la Défense, Mark Esper, avait approuvé une demande d’assistance du ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) pour fournir un logement à 1 000 personnes susceptibles d’être soumises à Quarantaine à l’arrivée de l’étranger.

Les responsables de la santé avaient demandé au ministère de la Défense de fournir plusieurs installations pouvant accueillir au moins 250 personnes dans des chambres individuelles jusqu’au 29 février.

Le Pentagone a déclaré que le personnel du ministère de la Défense ne fournirait qu’un soutien au logement et que le HHS serait responsable de tous les soins et du transport. Quatre installations militaires ont été sélectionnées: deux en Californie, une au Colorado et une au Texas.

“Le personnel du Département de la Défense ne sera pas en contact direct avec les évacués et les évacués n’auront accès à aucun emplacement de base autre que leur domicile”, a déclaré le Pentagone.

Les premières quarantaines de citoyens américains potentiellement exposés au coronavirus en Chine ont commencé quelques heures avant l’annonce de la Maison Blanche vendredi.

Environ 200 Américains évacués plus tôt cette semaine de Wuhan et confinés volontairement dans une base aérienne militaire de Californie pour des examens de santé pendant 72 heures ont été soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours vendredi.

