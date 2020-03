Les États-Unis demandent au CIO de reporter les Jeux olympiques de 2020 | Sports

Les États-Unis, par le biais de la présidente de ses comités olympique et paralympique, Susanne Lyon, ont demandé au Comité international olympique (CIO) de suspendre les Jeux olympiques de Tokyo 2020.

“Il est plus clair que jamais que la voie du report est la plus prometteuse. Nous encourageons le CIO à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les Jeux puissent se dérouler dans des conditions sûres et équitables pour tous les concurrents”, indique le communiqué. dévoilé ce lundi.