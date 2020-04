Les États-Unis dépassent 700 000 personnes infectées

La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise deWuhanil dépasse près de 2,3 millions de cas et fait plus de 157 000 morts dans 185 pays à travers le monde, les États-Unis établissant de nouveau des sommets quotidiens, enregistrant 30 500 cas au cours des dernières 24 heures, atteignant plus de 716 000 et avoisinant 38 000 décès au milieu d’énormes tensions entre l’administration Trump et les États touchés.

Selon le solde mis à jour par leUniversité Johns HopkinsÀ 20 h 38 ce samedi (heure espagnole), la pandémie fait déjà 2 297 712 personnes infectées et 158 ​​202 décès. Les États-Unis ont confirmé 716 883 cas de coronavirus et repassent au-dessus de 30 000 positifs en une seule journée, 30 739 de plus au cours des dernières 24 heures.

En ce qui concerne les décès, le pays nord-américain en compte déjà 37 657, l’État de New York étant, encore une fois, l’épicentre de la pandémie enÉtats Unis, avec un total de 236 732 infections et 13 362 décès.

L’équilibre de vendredi a été marqué par la confrontation ouverte entre le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, et le président du pays,Donald Trump.Cuomo a de nouveau critiqué le manque de coopération avec la Maison Blanche, auquel Trump a répondu durement sur son compte Twitter, où il l’a accusé d’être négligent et incapable. “Laissez-le faire plus et parler moins.”

EspagneC’est toujours le deuxième pays le plus touché par le nombre d’infections, avec 191 726 personnes infectées et 20 043 décès, suivi par l’Italie, qui compte 175 925 personnes infectées et 23 227 décès dus à Covid-19, la maladie dérivée du coronavirus.

La France, quatrième pays le plus touché

La France grimpe à la quatrième place, avec un total de 149 130 cas et 19 323 décès, dépassant ainsi l’Allemagne, qui cumule 142 872 infections et 4 426 décès.Royaume-UniIl reste le sixième pays le plus touché, avec plus de 100 000 cas, avec un total de 115 300 personnes infectées et 14 497 décès dus au coronavirus.

La Chine, à l’origine de la pandémie et pendant des mois le pays le plus touché à la fois dans les cas et les décès, est désormais le septième plus positif, avec un total de 83 787 positifs et 4 636 décès dus au coronavirus.

Ci-dessous estLa Turquie, qui dépasse l’Iran après avoir confirmé 82 329 infections et 1 890 décès dus au nouveau coronavirus, tandis que l’Iran totalise 80 868 personnes infectées et 5 031 décès.

La BelgiqueDe son côté, il accumule 37 183 cas et 5 453 décès, tandis que la Russie, le Brésil et le Canada surmontent pour la première fois la barrière des 30 000 personnes infectées. Plus précisément, la Russie enregistre 36 793 personnes infectées et un total de 313 décès, tandis que le Brésil enregistre 35 025 et 2 203 décès et le Canada calcule 33 625 cas positifs et 1 359 décès.

Pays BasElle a également déjà dépassé 30 000 cas – 31 766, avec 3 613 décès – et la Suisse dépasse les 20 000 cas. Au-dessus du seuil de 10 000 personnes infectées se trouvent le Portugal, l’Inde, l’Irlande, l’Autriche, le Pérou, la Suède, Israël et la Corée du Sud.

Japon, Chili et Equateurils dépassent 9 000 cas et la Pologne, la Roumanie et l’Arabie saoudite, 8 000, tandis que le Pakistan, le Danemark et la Norvège ont déjà plus de 7 000 positifs. Le Mexique, la République tchèque, l’Australie, les Émirats arabes unis, l’Indonésie et les Philippines comptent plus de 6 000 personnes infectées par le coronavirus. De leur côté, la Serbie, Singapour, la Malaisie, l’Ukraine et le Qatar cumulent plus de 5 000 cas.

Le Bélarus, la République dominicaine et le Panama comptent plus de 4 000 personnes infectées, devant la Finlande, le Luxembourg, la Colombie et l’Égypte, qui ont déjà dépassé leseuil de 3000 infectés.

L’Afrique du Sud, l’Argentine, la Thaïlande, le Maroc, l’Algérie, la Moldavie, la Grèce et le Bangladesh comptent plus de 2 000 personnes infectées, tandis que la Hongrie, la Croatie, Bahreïn, l’Islande, le Koweït, le Kazakhstan, l’Iraq, l’Estonie, l’Ouzbékistan, la Nouvelle-Zélande, l’Azerbaïdjan, la Slovénie, la Bosnie Herzégovine, Arménie, Lituanie, Oman, Macédoine du Nord, Slovaquie et Cameroun dépassent lesmille infections.

