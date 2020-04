Les États-Unis dépassent déjà 30 000 morts

Lanouvelle pandémie de coronavirusoriginaire de la ville chinoise de WuhanIl a déjà largement dépassé le seuil de deux millions de cas et fait plus de 134 000 morts.dans le monde, selon les données de l’Université Jhon Hopkins, avecÉtats Unisenregistrant plus de 27 000 cas au cours des dernières 24 heures et dépassant 30 000 morts au total le même jour que le président américain Donald Trump a avancé, étudiant les lignes directrices pour “rouvrir” le pays parce que le “pic” de contagion est déjà ” il a passé”.

Selon le solde mis à jour à 8h30 ce jeudi,la pandémie laisse 2 064 815 personnes infectées et 137 108 décès, les États-Unis étant le pays le plus touché, avec un total de 639 664 positifs et plus de 30 000 décès.

Le géant américainrepasse au-dessus de 25 000 positifsen une seule journée, après avoir enregistré au cours des dernières 24 heures 27 100 nouveaux cas de coronavirus et dénombré 30 980 décès dus à la pandémie.

L’état deNew York reste l’épicentre du coronavirus aux États-Unis, avec un total de 214 832 personnes infectées et 10 889 décès. À ce jour, les autorités américaines ont effectué plus de 3,2 millions de tests de coronavirus.

L’Espagne continue d’être le deuxième pays le plus touché par le nombre d’infections, avec 180 659 personnes infectées et 18 812 personnes décédées, suivie de l’Italie, qui compte 165 155 personnes infectées et 21 645 décès dus à Covid-19, la maladie dérivée du coronavirus.

Royaume-Uni

L’Allemagne est désormais quatrième, avec un134 753 cas positifs et 3 804 décès au total, à une courte distance de la France, qui compte 134 582 personnes infectées et 17 188 décès. Le Royaume-Uni reste le sixième pays le plus touché, avec près de 100 000 cas, avec un total de 99 489 personnes infectées et 12 894 décès dus au coronavirus.

La Chine, à l’origine de la pandémie et pendant des mois le pays le plus touché à la fois dans les cas et les décès, se classe désormais au septième rang des plus positifs, avec un total de 83 402 positifs et 3 346 décès dus au coronavirus.

Ci-dessous estIran, qui représente 76 389 infections et plus de 4 777 décès dus au nouveau coronavirus, tandis queLa Turquieil totalise 69 392 personnes infectées et 1 518 décès. La Belgique, pour sa part, cumule 33 573 cas et 4 440 décès.

Brésil, Pays-Bas, Canada, Suisse et Russieils dépassent 20 000 cas. Plus de 10 000 infectésPortugal, Autriche, Irlande, Israël, Inde, Suède, Pérou et Corée du Sud.

Japon et Chiliils dépassent 8 000 cas tout enÉquateur, Pologne et Roumanieils dépassent 7 000.Danemark, Norvège, Pakistan et République tchèqueils comptent plus de 6 000 personnes infectées par un coronavirus. De leur côté, l’Australie, l’Arabie saoudite, le Mexique, les Philippines, les Émirats arabes unis, l’Indonésie et la Malaisie cumulent plus de 5 000 cas.

La Serbie compte plus de 4 000 personnes infectées, devantUkraine, Panama, Bélarus, Qatar, Singapour, République dominicaine, Luxembourg, Finlande et Colombie, qui ont déjà franchi le seuil des 3 000 personnes infectées.

Thaïlande, Argentine, Afrique du Sud, Égypte, Grèce, Algérie, Moldavie et Marocils ont plus de 2000 personnes infectées, tandis queCroatie, Islande, Bahreïn, Hongrie, Irak, Nouvelle-Zélande, Estonie, Ouzbékistan, Kazakhstan, Azerbaïdjan, Slovénie, Bangladesh, Arménie, Bosnie-Herzégovine et Lituanieils dépassent mille infections.

