Les États-Unis dépassent les 6 000 décès dus au coronavirus

La pandémie de coronavirus, qui affecte déjà 181 pays, laisse déjà un total confirmé de 58 929 décès après avoir dépassé le seuil d’un million d’infections jeudi – 1 100 000 maintenant, selon le solde actualisé de laUniversité Johns Hopkins– alors que les États-Unis sont déjà pleinement soumis à la maladie, avec plus de 275 000 cas confirmés à travers le pays.

Le taux de croissance de la nouvelle pandémie de coronavirus totalise désormais plus de 100 000 cas par jour et s’est consolidé cette semaine sur le continent africain, où il y a déjà plus de 7 000 cas de Covid-19 et 50 des 54 pays du continent sont touchés. en raison de la pandémie, selon les dernières données publiées ce vendredi par les Centers for Disease Control (CDC) de l’Union africaine. Les morts sont déjà environ trois cents.

Les États-Unis ont franchi le seuil de 6 000 décès, dont plus de 2 000 correspondent à l’état deNew York,où la pandémie a atteint un point catastrophique: plus de 100 000 infections et près de 3 000 décès après un rebond record de 562 décès supplémentaires ces dernières heures, comme l’a rapporté vendredi le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo.

Cependant, l’Italie reste en tête du classement en termes de nombre de décès avec 14 681, alors que le nombre de cas est proche de 120 000.L’Espagne est pratiquement à égalitéen termes de cas – environ 119 000 -, et il accumule déjà près de 11 200 décès dus à COVID-19.

L’Allemagne bat la Chine

L’Allemagne a dépassé la Chine jeudi enles infectionset le nombre de morts est déjà supérieur à mille, selon les données recueillies par l’Université Johns Hopkins.

La Chine, avec pratiquement aucun cas local,cinquième paysle plus touché par le nombre de cas (environ 82 500), mais le temps écoulé depuis le pic de l’épidémie chez le géant asiatique lui permet de se positionner comme l’endroit où le plus de personnes ont été guéries (près de 77 000). Plus de 3 300 patients ont perdu la vie sur le territoire chinois.

La FranceIl est classé comme le sixième pays en nombre de cas, avec environ 65 000, et accumule déjà environ 6 500 décès, tandis que l’Iran, le prochain pays sur la liste, a enregistré plus de 53 000 cas et près de 3 300 décès. Le Royaume-Uni, où le virus a atteint des niveaux maximaux cette semaine, accumule déjà 40 000 positifs et plus de 3 600 décès.

La Turquieoccupe déjà la neuvième position. Le gouvernement d’Ankara a déjà confirmé près de 21 000 cas et 425 décès. La Suisse dépasse donc 19 600 cas et les personnes décédées sont près de 600. La Belgique et les Pays-Bas ont jusqu’à présent confirmé 16 700 et 15 800 infections, bien que dans le cas néerlandais le nombre de décès soit plus élevé (1 492 contre 1 143).

Canada et Autricheils ont dépassé 11 000 cas, avec 188 décès dans le cas canadien et 168 dans le cas autrichien. La Corée du Sud, qui pendant des semaines a été le deuxième pays le plus gravement touché par le coronavirus après la Chine, tombe à la 15e place: quelque 10 000 cas positifs et 177 décès.

Pour sa part,Le PortugalIl a enregistré près de 9 900 patients et 246 décès, tandis qu’au Brésil les progrès du coronavirus sont consolidés et il compte désormais plus de 9 000 positifs et 365 victimes. Israël a franchi le seuil de 7 000 et la Suède le seuil de 6 000, tandis que la liste se poursuit avec l’Australie et la Norvège – plus de 5 000 – et la Russie – plus de 4 000.

La République tchèque, le Danemark, l’Irlande, le Chili, la Malaisie, la Roumanie, l’Équateur, la Pologne et les Philippines ont enregistré plus de 3 000 positifs. Le Japon, l’Inde, le Luxembourg, le Pakistan et l’Arabie saoudite ontdépassé 2000, tandis que plus d’un millier sont l’Indonésie, la Thaïlande, la Finlande, la Grèce, le Mexique, le Panama, l’Afrique du Sud, le Pérou, la République dominicaine, l’Islande, l’Argentine, la Serbie, la Colombie, Singapour, la Croatie et les Émirats arabes unis.

