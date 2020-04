Les États-Unis enregistrent 2 370 décès par coronavirus en une journée, le nombre le plus élevé jamais enregistré

Les États-Unis ont atteint leur nombre record de décès dus au coronavirus en une journée mardi, au moins2,375, Pour ce quele solde total des décès dans le pays nord-américain a dépassé 26 000.

Selon la dernière mise à jour des données collectées par l’Université Johns Hopkins, les États-Unis, le pays le plus touché par la pandémie, comptent 26 003 décès dus à Covid-19, tandis que le nombre deinfecté est déjà 609 240.

Cependant, le nombre de personnes touchées par le coronaviruspourrait être encore plus élevé en raison du manque de tests de diagnostic Covid-19dans certaines régions du pays.

L’état deNew York continue d’être le plus durement touché du pays d’Amérique du Nord. Jusqu’à présent, 202 208 personnes au total ont été testées positives pour les coronavirus, tandis que les personnes décédées sont près de 11 000, 10 834.

Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a annoncé que l’État avait déjà atteint le “pic” des infections à coronavirus, bien qu’il ait insisté pour que les mesures restrictives restent en place.

Cuomo a noté que l’incidence du virus à l’extérieur de New York est relativement faible. Ainsi, il a dit qu’enle reste de l’état, la courbe de contagion s’est déjà aplatieÀ l’exception de certains points chauds entre lesquels vous avez mentionné les comtés de Long Island et de Westchester et Rockland.

À l’échelle mondiale, la pandémie de Covid-19, qui est née dans la ville chinoise de Wuhan, a fait plus de 126 700 morts, tandis que les personnes infectées sont près de deux millions.

