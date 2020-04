Les États-Unis envisagent l’achat de 100 000 sacs de cadavre pour le coronavirus

.

L’Agence fédérale de gestion des urgences de États Unis (FEMA, pour son sigle en anglais) a demandé au Pentagone d’accélérer l’acquisition de 100 000 sacs pour le transfert et la manutention des cadavres, face à la crise représentée par le pandémie du coronavirus.

Cette demande découle des projections annoncées par le Maison Blanche au début de cette semaine, quand il a déclaré qu’ils estimaient entre 100 000 et 240 000 décès dus à la pandémie de COVID-19.

Le porte-parole de PentagoneMike Andrew a annoncé que son institution est prudente quant à la prévention par la FEMA des problèmes auxquels on pourrait s’attendre à l’avenir, a déclaré CNBC.

Jusqu’à présent, le Pentagone Il a 50 000 sacs pour le transfert des corps qui seront mis à la disposition des institutions correspondantes, donc cette demande augmentera le compte, a rapporté Bloomberg.

La FEMA s’attaque déjà au problème médico-légal auquel est confronté New York, en particulier dans la ville, qui a dépassé sa capacité de prise en charge corporelle, un nouveau protocole a donc été activé.

La soi-disant Big Apple est le point géographique le plus touché de la États Unis, a enregistré 47 mille 439 cas et mille 374 personnes ont perdu la vie à cause de COVID-19.

Avec des informations de Notimex.

