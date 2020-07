Les États-Unis envoient un muscle militaire majeur en mer de Chine méridionale

U.S.Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Keenan Daniels

L’US Navy et l’Air Force ont mené une opération conjointe en mer de Chine méridionale ce week-end. L’exercice comprenait deux porte-avions, l’USS Reagan et l’USS Nimitz, et un bombardier lourd B-52H Stratofortress. La Chine a repoussé, accusant les États-Unis de « militariser » » la mer.

Le Pentagone a organisé son plus grand exercice dans la mer de Chine méridionale depuis des années, envoyant deux groupes aéronavals et un bombardier stratégique lourd B-52H Stratofortress dans la voie navigable stratégique. Le groupement tactique de transporteur a démontré que l’armée américaine pouvait encore déployer une force militaire considérable à des milliers de kilomètres de chez elle au milieu d’une pandémie mondiale. La Chine dit que l’exercice était une «flexion musculaire» destinée à militariser la région.

USS Nimitz et USS Reagan, en mer de Chine méridionale, 6 juillet 2020.

U.S.Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Cody Beam

Les deux porte-avions, l’USS Nimitz et l’USS Ronald Reagan, se sont rencontrés dans un lieu inconnu en mer de Chine méridionale. Ensemble, les deux groupes d’attaque de porte-avions ont formé la Nimitz Carrier Strike Force. La Strike Force a mené «plusieurs exercices tactiques conçus pour maximiser les capacités de défense aérienne et étendre la portée des frappes maritimes de précision à longue portée à partir d’avions embarqués dans une zone d’opérations en évolution rapide». Les chasseurs d’attaque des deux transporteurs ont simulé des attaques aériennes ennemies, « testant la capacité de la force à détecter, intercepter et engager des menaces ».

B-52H opérant aux côtés d’avions de la Nimitz Strike Force.

Richard Warren

La Strike Force a été rejointe en mer par un B-52H Stratofortress volant sans escale depuis la base aérienne de Barksdale en Louisiane. Le B-52H, qui fait partie du 96th Bomb Squadron, 2nd Bomb Wing, a volé sans escale à partir du continent américain, a participé à l’exercice, puis s’est rendu à Andersen Air Force Base sur l’île de Guam. La mission a duré 28 heures.

USS Nimitz est basé à Everett, Washington, et est la pièce maîtresse du groupe aéronaval 11. L’aile aérienne de Nimitz, Carrier Wing 11, se compose de deux escadrons de monoplaces F / A-18E Super Hornet, des chasseurs, un escadron de deux sièges F / A-18F Super Hornets et un escadron de jets d’attaque électroniques EA-18G Growler. L’aile aérienne est complétée par un escadron de chasse des Marines volant sur des Hornets F / A-18C plus anciens. Selon l’US Navy, les escortes de Nimitz comprennent le croiseur lance-missiles Princeton et les destroyers lance-missiles Sterett et Ralph Johnson.

L’USS Reagan est basé à Yokosuka, au Japon, et est le seul porte-avions de la marine américaine basé dans un pays étranger. Le porte-avions abrite la Carrier Air Wing 5, composée de quatre escadrons de chasseurs d’attaque F / A-18E et F / A-18F Super Hornet et d’un escadron d’attaque électronique. Les escortes de Reagan incluent le croiseur USS Antietam et le destroyer USS Mustin.

En plus des jets et des escortes, chaque groupe de frappe de porte-avions comprend généralement une escorte qui ne fait jamais l’annonce officielle: un sous-marin d’attaque à propulsion nucléaire. La Strike Force est presque certainement escortée sous l’eau par au moins deux sous-marins d’attaque de classe Los Angeles ou Virginia qui assurent un filtrage anti-sous-marin à longue portée.

U.S.Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Olivia Banmally Nichols

Les transporteurs américains opérant dans l’arrière-cour de la Chine sont souvent suivis par des sous-marins chinois, avec Reagan traqué en 2015. Un incident similaire impliquant le transporteur Kitty Hawk a eu lieu en 2007. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose: les sous-marins américains détecteront puis occulteront tout sous-marin chinois qui apparaît pour regarder les transporteurs. Les sous-marins américains, tout en agissant comme gardes du corps pour les super-porteurs, écouteront tranquillement les émissions acoustiques et électromagnétiques des bateaux chinois et discerneront ce qu’ils peuvent de leurs tactiques – des informations qui seraient inestimables dans un scénario de guerre.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié les exercices de «flexion musculaire» et s’est plaint que les États-Unis tentaient de «creuser un fossé entre les pays de la région, de promouvoir la militarisation de la mer de Chine méridionale et de saper la paix et la stabilité dans la région». Le tabloïd nationaliste chinois Global Times est allé encore plus loin, déclarant que les missiles balistiques anti-navires « tueur de porteurs » du pays signifiaient que la marine américaine naviguait en mer de Chine méridionale « au gré de (l’Armée populaire de libération) ».

Le compte Twitter du chef de l’information de la marine américaine a répondu, soulignant le droit de la marine d’opérer dans les eaux internationales:

Ces dernières années, la Chine a avancé jusqu’à 90% des droits sur la mer de Chine méridionale, une étendue d’eau traditionnellement considérée comme des eaux internationales. La Chine a également construit des îlots et des atolls dans les chaînes d’îles de Spratly et Paracel en mer de Chine méridionale, les agrandissant par dragage sous-marin et construisant des bases militaires. Les États-Unis ignorent souvent les affirmations de la Chine, naviguant périodiquement des navires et des avions dans la mer pour souligner leur droit de naviguer dans ce qu’ils considèrent comme les eaux internationales.

