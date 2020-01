Les États-Unis et la Chine signent un accord commercial attendu, mais des points conflictuels demeurent

Par Jeff Mason et Andrea Shalal

WASHINGTON, 15 janvier (.) – Les États-Unis et la Chine ont signé mercredi un premier accord commercial, qui annulera certains tarifs et augmentera les achats de produits américains, désactivant un différend de 18 mois entre les deux plus grandes économies du monde mais laissant plusieurs points conflictuels. sans résoudre.

Pékin et Washington ont promu le traité de la “phase 1” comme un pas en avant après des mois de pourparlers intermittents et les investisseurs ont reçu la nouvelle avec soulagement. Mais il y avait également un scepticisme quant à la reprise des relations commerciales entre les deux pays.

L’accord ne résout pas les problèmes économiques structurels qui ont conduit au conflit commercial, n’élimine pas complètement les tarifs qui ont ralenti l’économie mondiale et fixe des objectifs d’achat difficiles à atteindre, ont déclaré des analystes et des leaders de l’industrie.

Tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre les négociations avec la Chine pour résoudre un certain nombre d’autres problèmes, le président Donald Trump a qualifié le pacte de victoire pour l’économie américaine et les politiques commerciales de son gouvernement.

“Ensemble, nous corrigeons les erreurs du passé et assurons un avenir de justice économique et de sécurité aux travailleurs, agriculteurs et familles américains”, a déclaré Trump dans des déclarations à la Maison Blanche avec des responsables des deux pays.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He a lu une lettre du président Xi Jinping, dans laquelle le leader a salué le traité comme un signe que les deux pays pourraient résoudre leurs différends avec le dialogue.

La pièce maîtresse de l’accord est une promesse de la Chine d’acheter des produits agricoles et d’autres biens et services américains pour au moins 200 milliards de dollars supplémentaires en deux ans, sur la base de 186 milliards de dollars d’acquisitions en 2017, a déclaré la Chambre. Blanc.

Les engagements comprennent 54 000 millions de dollars d’achats d’énergie supplémentaires, 78 000 millions de dollars d’achats supplémentaires de produits manufacturés, 32 000 millions de produits agricoles supplémentaires et 38 000 millions de dollars de services, selon le document du pacte publié par la Maison Blanche. [nL1N29K1FM]

Liu a déclaré que les entreprises de son pays achèteraient 40 milliards de dollars de produits agricoles américains par an au cours des deux prochaines années “en fonction des conditions du marché”. Pékin avait renoncé à acquérir des quantités fixes de marchandises et avait signé de nouveaux contrats avec le Brésil depuis le début du différend commercial.

Le traité ne se termine pas par des tarifs de rétorsion sur les exportations agricoles américaines, rend les agriculteurs “de plus en plus dépendants” des achats contrôlés par l’État chinois et ne traite pas des “changements structurels majeurs”, a déclaré Michelle Erickson-Jones dans un communiqué, un producteur de blé et porte-parole de Farmers for Free Trade.

Bien que le pacte pourrait être un coup de pouce pour les agriculteurs, les constructeurs automobiles et les machines lourdes aux États-Unis, certains analystes mettent en doute la capacité de la Chine à rediriger les importations d’autres partenaires commerciaux vers les États-Unis.

Trump, qui a adopté la politique “Les États-Unis d’abord” qui vise à rééquilibrer le commerce mondial en faveur des entreprises et des travailleurs de son pays, a déclaré que la Chine avait promis des actions pour résoudre le problème du piratage et des produits contrefaits, et cette phase 1 comprend une forte protection des droits de propriété intellectuelle.

Plus tôt, le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, a déclaré à Fox News que l’accord ajouterait 0,5 point de pourcentage au produit intérieur brut américain en 2020 et 2021.

La phase 1, atteinte en décembre, a annulé les tarifs prévus par Washington sur les téléphones portables, les jouets et les ordinateurs portables chinois et réduit de moitié le taux sur les autres actifs du géant asiatique évalué à environ 120 milliards de dollars, qui comprend des téléviseurs à écran plat , Écouteurs et chaussures Bluetooth.

Mais il conservera 25% des prélèvements sur une vaste gamme de produits et composants industriels chinois d’une valeur de 250 000 millions de dollars utilisés par les fabricants américains ainsi que sur les tarifs de représailles de Pékin sur les produits de contrepartie évalués à plus de 100 000 millions de dollars. .

Le président américain, qui a promu la phase 1 comme pilier de sa campagne de réélection cette année, a déclaré qu’il accepterait d’éliminer les frais restants une fois que les deux pays auront négocié la “phase 2” du traité. Il a ajouté que de telles négociations commenceraient bientôt.

“Tout le monde partira dès que nous aurons terminé la phase 2”, a déclaré Trump, ajoutant qu’il se rendrait en Chine dans un avenir pas trop lointain.

Document d’accord commercial américano-chinois (en anglais) https://ustr.gov/countries-regions/china-mongolia-taiwan/peoples-republic-china/phase-one-trade-agreement/text

(Rapport supplémentaire de David Lawder, Lisa Lambert et Susan Heavey à Washington, Tim Aeppel à New York, Mark Weinraub à Chicago, Se Young Lee et Stella Qui à Pékin et Tim Hepher à Paris; Écrit par Heather Timmons, Édité en espagnol par Manuel Farias)