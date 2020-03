Passages frontaliers: les États-Unis et le Mexique négocient un plan pour les suspendre Marcelo Ebrard a déclaré qu’il proposait des mesures au secrétaire d’État américain. Il a promis de donner plus de détails aujourd’hui vendredi.

Les États-Unis et le Mexique travaillaient sur un plan qui suspendrait une grande partie des passages transfrontaliers sans interrompre le commerce lors de l’apparition d’un nouveau coronavirus, ont annoncé jeudi les autorités.

Le secrétaire aux relations extérieures du Mexique, Marcelo Ebrard, a déclaré avoir proposé des mesures au secrétaire d’État des États-Unis, Mike Pompeo, qui “ne paralyseront pas l’activité économique et garderont la frontière ouverte au commerce et au travail”. Il a promis de donner plus de détails vendredi.

Pompeo a souligné sur Twitter qu’il travaille en étroite collaboration avec son homologue mexicain «sur les restrictions de voyage qui équilibrent la protection de nos citoyens contre plus de contagions de # COVID19. Ensemble, nous pouvons réduire les risques pour la santé publique et donner la priorité au commerce transfrontalier essentiel. »

Des responsables du Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) ont informé jeudi les chefs d’entreprise de leur intention d’interdire les voyages non essentiels, une décision similaire à celle annoncée plus tôt cette semaine pour la frontière canadienne. a déclaré Paola Ávila, présidente du groupe d’entreprises Border Trade Alliance.

La mesure fermera de facto les Etats-Unis aux visites pour des raisons touristiques et récréatives depuis la frontière sud, a déclaré Ávila, qui a participé à une téléconférence avec des représentants du CBP. Les responsables gouvernementaux ont déclaré que Washington annoncerait le plan vendredi, bien que les détails soient encore en cours de finalisation et qu’il pourrait y avoir des changements, a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont fourni une longue liste de travailleurs “essentiels” qui ne seraient pas affectés par les restrictions, notamment les employés de ferme, de restaurant et d’épicerie et les chauffeurs de bus, a ajouté Avila. Le Mexique préparait des mesures similaires pour les visiteurs des États-Unis.

Des responsables du Département américain de la sécurité intérieure n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires jeudi soir.

