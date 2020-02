Les États-Unis et les Taliban ont signé samedi un accord de paix historique dans la capitale qatari en présence d’observateurs et de dignitaires internationaux de divers pays, dont les ministres des Affaires étrangères de Turquie et du Pakistan, ainsi qu’une importante délégation d’insurgés.

Le pacte a été signé par le représentant spécial des États-Unis pour la paix, Zalmay Khalilzad, et le chef taliban Mullah Abdul Ghani Baradar.