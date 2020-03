Les États-Unis et l’Espagne dominent les flux d’investissements étrangers en Colombie | Économie

L’investissement étranger direct (IED) en Colombie s’est élevé à 14 493 millions de dollars, le chiffre le plus élevé des six dernières années, et avait pour principaux protagonistes les États-Unis et l’Espagne, ont rapporté mardi des sources officielles.

“Les États-Unis et l’Espagne ont dominé les flux d’investissement, concentrant 31% et 6% du nombre de projets, suivis par des marchés comme la Suisse, le Mexique, le Canada, le Chili et l’Allemagne”, a déclaré le président de l’agence d’État ProColombia, Flavia Santoro, cité dans une déclaration de son bureau.