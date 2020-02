Les États-Unis étendent le pouvoir de la patrouille frontalière. Les troupes viennent renforcer ICE dans sa tâche de «chasser» les sans-papiers. Ce sont les endroits où nous verrons ces fonctionnaires fédéraux: Los Angeles, San Francisco Atlanta, Houston, Boston, La Nouvelle-Orléans, Détroit, Newark et New York.

La Maison Blanche a décidé d’envoyer des unités de patrouille frontalière dans des États et des villes où elle n’était auparavant pas présente.

Le prestigieux journal New York Time a récemment révélé comment l’administration du président Donald Trump, dans sa tentative d’attaquer l’immigration illégale, a rendu une ordonnance radicale à l’agence des douanes et de la protection des frontières (CBP).

Le président lui a ordonné d’envoyer des troupes dans des villes qui, pour l’instant, se disent «sanctuaires» ou amies des sans-papiers.

Parmi ces sites, on compte: Los Angeles et San Francisco (en Californie), Atlanta (Géorgie), Houston (Texas), Boston (Massachusetts), La Nouvelle-Orléans (Louisiane), Détroit (Michigan), Newark (New Jersey) et New York (New York).

Selon les articles de journaux, le déploiement de ces unités de la redoutée «Migra» qui n’était auparavant visible que dans les États frontaliers avec le Mexique et le Canada, consistera à renforcer le service d’immigration et de contrôle douanier (ICE) dans son travail quotidien de capture d’étrangers sans papiers.

Selon le journal, les villes susmentionnées ayant refusé ces dernières années de coopérer avec le gouvernement fédéral pour les aider à identifier et à expulser les sans-papiers, elles ont jugé nécessaire d’augmenter leurs effectifs d’experts dans cette tâche.

Ces lieux libèrent généralement même des immigrants arrêtés pour avoir commis des crimes, ce qui met le président et son cabinet en colère.

La patrouille frontalière est un expert dans la lutte contre le trafic de drogue et les gangs de trafic d’êtres humains, qui se produisent principalement à la frontière sud, mais maintenant, elle devrait également commencer à «chasser» les gens comme elle le fait dans les points qui divisent les deux pays.

Jusqu’à l’année dernière, sa portée était limitée à 100 miles de la frontière. À cette distance et à n’importe quel port d’entrée dans le pays, que ce soit par voie aérienne ou maritime, les agents des patrouilles frontalières pouvaient demander des papiers à toute personne qu’ils soupçonnaient d’être sans papiers.

Mais maintenant, nous allons aussi commencer à les voir dans les grandes villes éloignées de la frontière.

La bonne nouvelle pour les immigrants est que, contrairement aux agents de l’ICE, les agents des patrouilles frontalières doivent, selon la loi, porter des uniformes avec leur tenue verte traditionnelle et des patrouilles marquées, afin que les gens puissent les identifier plus rapidement.

Et, dans le cas de l’ICE, ceux-ci utilisent des véhicules non marqués et avec des plaques particulières, il est donc pratiquement impossible de l’identifier.

Les immigrants se rendent compte de leur présence jusqu’à ce qu’ils soient entourés de camions avec des lumières et des sirènes comme celles des patrouilles de police.

Il y a des moments où la communauté les confond avec des détectives locaux ou d’État, mais jusqu’à ce qu’ils soient approchés, ils se rendent compte qu’ils appartiennent à l’immigration.

Soit dit en passant, ces derniers jours, les opérations de l’ICE ont été très intenses, en particulier dans des États comme la Géorgie et la Caroline du Nord, où une demi-centaine d’immigrants ont été arrêtés lorsqu’ils quittaient leur domicile.

Seulement entre la semaine du 8 et le 14 février, 16 coups ont été saisis dans le comté de Wake, en particulier dans la ville de Raleigh (Caroline du Nord) et une vingtaine dans les comtés de Gwinnett et DeKalb, en Géorgie.