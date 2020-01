Les États-Unis, la France et le Japon se préparent à évacuer leurs citoyens de Wuhan avant l’avancée du coronavirus en Chine

Plusieurs pays, tels que Les Etats-Unis, la France et le Japon, se mobilisent mardi pour évacuer leurs citoyens de Wuhan, l’épicentre d’une épidémie de pneumonie virale qui a causé 106 morts en Chine et plus de 4 500 personnes infectées.

Wuhan, une ville au centre du pays où le nouveau coronavirus est apparu en décembre, et presque toute la province du Hubei est isolée du monde depuis jeudi sur ordre des autorités pour tenter de stopper l’épidémie. Quelque 56 millions d’habitants vivent confinés.

Un enfermement qui a attrapé des milliers d’étrangers dans la région. Pour les faire sortir, les États-Unis, la France, le Japon ou le Maroc préparent des évacuations.

Japon a annoncé qu’il enverrait un avion à Wuhan mardi pour évacuer certains 200 ressortissants et en profiteront pour emporter en ville “masques et combinaisons de protection”.

Un vol pour évacuer le personnel du consulat américain à Wuhan partira mercredi matin, Heure de la Chine, en direction de la Californie, a annoncé le département d’État. Des sièges seront offerts à d’autres citoyens américains “en fonction des places disponibles”.

La France prépare également une évacuation aérienne de ses ressortissants et d’autres Européens, sur un vol “A priori en milieu de semaine”. Environ 500 sont inscrits sur la liste consulaire locale, mais il pourrait y en avoir 1 000 puisque Wuhan accueille de nombreux étudiants français, en plus des usines Renault et PSA.

Les personnes évacuées subiront une période de quarantaine.

D’autres pays comme Allemagne et La Thaïlande Ils envisagent d’évacuer leurs citoyens.

Le nombre de victimes est passé à 106 décès et celui des cas confirmés dépasse 4500 en Chine, selon un bilan officiel de mardi. Pékin a annoncé lundi son premier décès, un homme de 50 ans qui était revenu de Wuhan.

Il y a cinquante autres patients dans le reste du monde, et une douzaine de pays ont été touchés par le virus, en Asie, Australie, Europe et Amérique du Nord.

Lundi, un premier cas d’infection a été confirmé à Allemagne, qui devient le deuxième pays touché en Europe après La France.

La propagation du virus augmente l’anxiété et la batterie de mesures de confinement. De nombreux pays ont renforcé la prudence à leurs frontières. La Mongolie est allée plus loin, fermant la route avec la Chine.

La Malaisie a interdit le séjour des habitants du Hubei. Plusieurs États déconseillent de se rendre dans cette province chinoise mais l’Allemagne l’a étendu à toute la Chine. Les États-Unis ont fait de même.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui considère la menace “élevée” sans déclencher une alerte sanitaire internationale, a déclaré lundi que Il ne sait toujours pas si les personnes infectées sont contagieuses avant de présenter les symptômes de la maladie, contredisant ainsi certains frais de santé supérieurs chinois.

La menace de propagation est considérable. Le maire de Wuhan reconnaît que 5 millions de personnes ont quitté la ville de 11 millions de personnes avant le nouvel an chinois, célébré le 25 janvier.

Les autorités chinoises ont décidé de prolonger de trois jours, jusqu’au 2 février, les vacances du Nouvel An (sept jours fériés), pour retarder les retours massifs dans les villes de centaines de millions de travailleurs migrants et réduire le risque de propagation de l’épidémie.

De plus, le début du semestre de printemps dans les écoles, les lycées et les universités a été reporté, a indiqué mardi le ministère de l’Education, sans préciser la durée.

La Chine a également recommandé à ses citoyens de reporter leurs projets de voyage à l’étranger.

Wuhan ressemble à une ville morte. La plupart des magasins sont fermés et la circulation des véhicules non essentiels a été interdite, a indiqué une équipe de l’..

Dans les hôpitaux, la situation reste chaotique: Les patients doivent attendre des heures avant de consulter un médecin. La construction de deux hôpitaux supplémentaires d’une capacité de plus de 1 000 lits chacun prendra fin la semaine prochaine.

“Venez Wuhan!” il priait un panneau lumineux dans un gratte-ciel de la ville pour tenter de remonter le moral de la population.

Une devise adoptée par le chef du gouvernement chinois, Li Keqiang, qui s’est rendu lundi dans la ville. Il est le premier chef du régime communiste à venir vers elle depuis le début de l’épidémie.

“La capacité de propager le virus a augmenté”, selon de hauts responsables chinois de la santé, mais “Il n’est pas aussi puissant que le SRAS”, un coronavirus qui a fait des centaines de morts au début des années 2000.

La crise fait craindre un nouvel affaiblissement de l’économie chinoise, y compris de l’économie mondiale. Lundi, les bourses du Japon, de l’Europe et de Wall Street ont chuté et mardi Tokyo a perdu 0,86% en milieu de matinée.

(Avec des informations de l’.)