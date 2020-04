Les États-Unis nient la chute de 33 Mexicains bloqués sur un bateau de croisière

De peur de coronavirus, Les autorités américaines ont démenti la baisse 33 membres d’équipage de la croisière Celebrity Eclipse de Origine mexicaine, après l’existence de quatre cas positifs de COVID-19.

C’était le passé 31 mars quand ils ont débarqué San Diego, États Unis 1 500 passagers, dont 102 Mexicainset tous les membres d’équipage de nationalité américaine; cependant, selon les plaintes des membres de la famille, plusieurs employés de nationalités différentes restent sur le navire.

De même, ils n’ont pas laissé les autres descendre du navire 170 passagers sud-américains, malgré le fait que plusieurs d’entre eux sont des personnes âgées.

Bonjour les amis, c’est le père d’un ami, il s’appelle Luis Evelio Másmela Ariza et il a 72 ans, il est actuellement en croisière à San Diego en Californie appelée Celebrity eclipse et sur cette croisière il y a 24 personnes qui sont adultes plus vieux…. ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/APGkhJpIx3

– Vale Penna (@penna_vale) 1 avril 2020

Il convient de mentionner que le navire de croisière se trouvait à proximité du port de Saint Antoine, Chili, lorsque les frontières ont commencé à fermer en raison de la contingence, entité qui lui a refusé de toucher la terre, alors le navire s’est dirigé vers le Pays nord-américain dans un voyage qui a duré 10 jours sans que des mesures de sécurité et d’hygiène soient prises à l’intérieur des installations.

«L’équipage a estimé qu’il y avait une nervosité générale, qu’ils ne leur disaient pas tout, mais au lieu de demander l’isolement, la compagnie de croisière a décidé de donner des boissons gratuites aux gens. Au cours de Chili à États Unis on leur a dit qu’il y avait un infecté“A révélé un parent d’un des équipage mexicain.

Selon la version du membre d’équipage, le Consulat du Mexique dans San Diego Il a été en contact avec les employés mexicains, qui prennent des dispositions pour que les compatriotes descendent.

Avec des informations de débat

