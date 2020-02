Les États-Unis ont annulé un sommet avec les dirigeants asiatiques à Las Vegas pour l’épidémie de coronavirus

Les Etats-Unis ont reporté ce samedi un sommet qui devait se tenir avec les dirigeants asiatiques en mars prochain à Las Vegas, comme l’ont rapporté deux hauts responsables américains au réseau NBC.

“Alors que la communauté internationale travaille ensemble pour vaincre le nouveau coronavirus, Les États-Unis, en pourparlers avec les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), ont pris la difficile décision de reporter la réunion des dirigeants de l’ASEAN prévue pour la mi-mars », a confirmé une position élevée en question. “Les États-Unis apprécient nos relations avec les nations de cette région critique et attendent de futures réunions», A-t-il ajouté.

Les États-Unis avaient prévu de Sommet spécial de l’ANASE le 14 mars, mais cela ne se fera pas à cette date. Dans un premier temps, le conseiller économique de la Maison Blanche, Larry Kudlow, n’a pas précisé si le président américain, Donald TrumpJ’avais prévu d’aller à ce rendez-vous lorsqu’on m’a demandé une éventuelle rencontre avec le président de la Chine, Xi Jinping.

L’annulation de cet événement produit en pleine épidémie du nouveau coronavirus, qui a déjà touché au moins 40 pays. Ce même mardi, le secrétaire d’État américain, Mike PompeoIl a déclaré que le sommet de l’ANASE allait avoir lieu.

Lors de ce sommet, ils aborderont, avec les nations de l’Asie du Sud-Est, problèmes économiques et de sécurité puisque les États-Unis tentent de renforcer leur influence dans la zone Pacifique. Trump a assisté au sommet de 2017, qui s’est tenu à Manille (Philippines) mais ne s’est pas rendu à celui de 2018. Ainsi, les États-Unis sont chargés cette fois de rassembler les puissances asiatiques, après l’annulation du sommet prévu en 2019 au Chili en raison des protestations subies par le pays.

D’un autre côté, la Maison Blanche a retardé la visite diplomatique de Trump au ministre autrichien des Affaires étrangères Sebastian Kurz, lundi prochain et qui aura finalement lieu vendredi.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aux États-Unis ont relevé ce vendredi à trois le niveau d’alerte sur les voyages en Chine, en Iran, en Italie et en Corée du Sud, ce qui implique la recommandation d’éviter les «éléments non essentiels», en raison de l’épidémie de coronavirus dans ces territoires, comme indiqué.

En outre, le Département d’État américain a revu ses niveaux d’alerte pour voyager dans ces pays, et a également augmenté le niveau de l’Italie à trois, l’avant-dernier plus haut, qui conseille de “reconsidérer le voyage”

L’épidémie du nouveau coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan a tué plus de 2 780 personnes dans le pays asiatique et a laissé plus de 78 000 personnes infectées, selon la dernière évaluation des autorités sanitaires chinoises. Dans le monde, il y a eu jusqu’à 2 869 décès jusqu’à présent, l’Iran étant le deuxième pays avec le plus de décès.

