Les États-Unis ont confirmé la mort du chef d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique

Les États-Unis ont annoncé jeudi qu’ils avaient “éliminé” au Yémen Qasem al Rimi, chef du groupe djihadiste Al-Qaïda dans la péninsule arabique, auxquels des attaques anti-occidentales ont été attribuées.

«Les États-Unis ont mené une opération de lutte contre le terrorisme au Yémen au cours de laquelle ils ont réussi à éliminer Qasem al Rimi, fondateur et chef du groupe Al Qaida dans la péninsule arabique (AQPA)», La Maison Blanche a annoncé dans un communiqué.

La mort du leader djihadiste “Cela affaiblit encore l’AQPA et le mouvement mondial d’Al-Qaïda, ce qui nous rapproche de l’élimination des menaces que ces groupes représentent pour notre sécurité nationale”a ajouté la Maison Blanche.

Selon l’exécutif américain, al Rimi avait rejoint Al-Qaïda dans les années 1990, travaillant en Afghanistan pour Oussama ben Laden, responsable des attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

Sous la direction d’Al Rimi, la déclaration a déclaré: L’AQPA a exercé «une violence indescriptible contre des civils au Yémen et a cherché à perpétrer et à inspirer de nombreuses attaques contre les États-Unis» et ses forces.

Le groupe a profité de l’affaiblissement du pouvoir central au Yémen pour renforcer son contrôle dans le sud et au sud-est du pays dévasté par la guerre depuis mars 2015.

“Dans un discours audio de son chef, Qasem al Rimi, l’AQPA a revendiqué la responsabilité de l’attaque de décembre 2019 à la base aérienne de Pensacola”, A rapporté le SITE.

La diplomatie américaine avait doublé en 2018 la récompense offerte pour la capture d’al Rimi, la faisant passer de 5 à 10 millions de dollars.

Le chef djihadiste a également été soumis à Sanctions américaines et du Trésor des Nations Unies pour sa participation à une attaque meurtrière près de l’ambassade américaine à Sanaa, capitale du Yémen.

De plus, il y aurait Il a apporté son soutien à un jeune Nigérian qui à Noël 2009 a tenté de faire exploser un artefact sur un vol Amsterdam-Detroit, cachant des explosifs dans leur caleçon.

Les États-Unis ont intensifié leurs attaques de drones contre Al-Qaïda dans la péninsule arabique depuis l’arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche.

Le président a également autorisé d’autres attaques au Moyen-Orient, comme celui qui a tué début janvier à Bagdad le puissant général iranien Qassem Soleimani, commandant des Gardiens de la révolution.

(Avec des informations de l’.)