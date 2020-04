Les États-Unis ont enregistré les premiers décès dus au virus des semaines avant sa création

Deux personnes atteintes d’un coronavirus sont décédées dans le comté de Santa Clara, en Californie, les 6 et 17 février, comme l’a révélé un chercheur médical, ce qui en fait lepremières victimes documentées de Covid-19 aux États-Unis.

Jusqu’à présent, les premiers décès dus à une pandémie auraient eu lieu à Kirkland, dans l’État de Washington, le 29 février. Les autorités avaient précédemment indiqué que le premier décédé dans la Silicon Valley était le 9 mars, mais l’investigateur médical de Santa Clara a révélé mardi queil y a également eu des décès de Covid-19 les 6 et 17 février ainsi que le 6 mars.

“Ces trois personnesdécédé à la maison à une époque où très peu de tests étaient disponibles“Uniquement par le biais des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, a indiqué le comté dans un communiqué.

“Lesles critères de test fixés par le CDC ont ensuite limité le test aux seules personnes ayant des antécédents de voyage connuset qu’ils auraient demandé des soins médicaux pour des symptômes spécifiques “, a-t-il déclaré, notant que, puisque l’enquête sur les décès dans le comté n’était pas terminée,” nous prévoyons que d’autres décès Covid-19 seront identifiés. “

La Silicon Valley a été l’une des premières épidémies de coronavirus. À ce jour, près de 2 000 cas et huit décès ont été enregistrés. Les informations confirmeraient les craintes que le virus ait pu circuler en Californie plus tôt que prévu.

Jeffey Smith, un médecin que le directeur général du gouvernement du comté de Santa Clara avait déjà déclaré il y a quelques jours que les données collectées par le CDC, les services de santé locaux et d’autres suggéraient la présence du coronavirus “bien plus tôt que nous le pensons. initialement “probablement” depuis décembre “. “Nous ne l’avons pas reconnu parce que nous étions en pleine saison de la grippe“Smith a souligné dans une interview.” Les symptômes sont très similaires à ceux de la grippe. Si vous avez un cas bénin de Covid-19, vous ne le remarquez vraiment pas. Vous n’allez même pas chez le médecin. Le médecin ne l’a peut-être même pas fait parce qu’il pensait que c’était la grippe “, a-t-il expliqué.

Les États-Unis sontle pays le plus touché par le coronavirus, avec 825 306 personnes infectées et plus de 45 000 décès. Le dernier jour, 2 441 décès et 39 500 cas ont été ajoutés, un nombre record.

