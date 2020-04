Les États-Unis ont fait 2 morts avant le 1er cas confirmé

Il ressort qu’il y a eu deux décès dus à COVID-19 en Californie avant le premier décès “officiel”. Les deux personnes sont décédées à leur domicile les 6 et 17 février, selon les autorités du comté de Santa Clara. Le coroner a reçu hier la confirmation que les échantillons envoyés au CDC avaient été testés positifs pour le virus.

Deux personnes malades du COVID-19 sont décédées en Californie des semaines avant le premier décès dû au virus qui avait été signalé aux Etats-Unis, ont annoncé mardi les autorités sanitaires. Le coronavirus caché était déjà présent.

Les deux personnes sont décédées à leur domicile les 6 et 17 février, selon les autorités du comté de Santa Clara. Le premier décès documenté par le virus aux États-Unis a eu lieu le 29 février à Kirkland, Washington.

Le coroner a reçu mardi la confirmation que les échantillons de tissus envoyés aux centres américains de contrôle et de prévention des maladies avaient été testés positifs pour le virus, ont indiqué les autorités.

“Le médecin légiste a effectué des autopsies sur deux personnes décédées à leur domicile le 6 février 2020 et le 17 février 2020. Des échantillons des deux personnes ont été envoyés aux Centers for Disease Control and Prevention. Aujourd’hui, le médecin légiste a reçu la confirmation du CDC que les échantillons de tissus des deux cas sont positifs pour le SRAS-CoV-2 (le virus qui cause le COVID-19) “, indique le communiqué.

“Chacun de ces décès n’est probablement que la partie émergée d’un iceberg de taille inconnue”, a déclaré le docteur Sara Cody, médecin-chef du comté dans un entretien, selon le NYTimes. “Cela semble assez important.”

Le Dr Cody a ajouté que les deux personnes décédées en février n’avaient voyagé nulle part où elles auraient pu être infectées. Vraisemblablement, ils étaient répandus dans la communauté.

Ces deux décès récemment signalés suggèrent que le coronavirus s’est peut-être propagé en Californie beaucoup plus tôt que ce qui était précédemment connu, a déclaré le Dr Jeffrey V. Smith, directeur et médecin du comté de Santa Clara. “Il n’a probablement pas été reconnu assez longtemps”, a déclaré le Dr Smith.

Selon ., le Dr Ashish K. Jha, directeur du Harvard Institute of Global Health, a déclaré mercredi à “New Day” que “c’est une conclusion très importante”. Il a ajouté: «Quelqu’un qui est décédé le 6 février a probablement contracté ce virus plus tôt, à la mi-janvier. Cela prend au moins deux à trois semaines à partir du moment où vous contractez le virus et en mourez. »

Le Dr Jha a également souligné que le fait qu’ils n’aient pas contracté le coronavirus lors d’un voyage à l’étranger est également significatif. “Cela signifie qu’il y avait une communauté en Californie comme à la mi-janvier, sinon avant.” “Nous devons vraiment revoir beaucoup plus de cas à partir de janvier, y compris décembre, et essayer de déterminer quand le premier cas de ce virus s’est réellement produit aux États-Unis”, a déclaré Jha.