Les États-Unis prolongent la licence Chevron de trois mois pour opérer au Venezuela

CARACAS, 18 janvier (.) – Le département américain du Trésor a renouvelé une licence qui permet à Chevron de poursuivre ses opérations au Venezuela pour trois mois supplémentaires, à titre d’exemption de sanctions contre la société pétrolière publique PDVSA qui cherche à faire pression pour la sortie du pouvoir du président Nicolás Maduro.

L’Office of Foreign Assets Control du département américain du Trésor a annoncé avoir délivré la licence générale numéro 8E qui permet à Chevron, la dernière grande société américaine au Venezuela, d’opérer jusqu’au 22 avril 2020.

“La licence générale n’autorise aucune transaction ou traitement lié à l’exportation ou à la réexportation de diluants, directement ou indirectement, vers le Venezuela”, selon la licence délivrée samedi matin le 17 janvier.

En janvier de l’année dernière, les États-Unis ont imposé de lourdes sanctions à PDVSA, qui interdisent les importations de pétrole vénézuélien et les transactions effectuées en dollars américains, une mesure pour réduire les devises et forcer Maduro à sortir. Mais il a accordé à Chevron Corp une licence d’exploitation de six mois, qui a été renouvelée deux fois pour une période de trois mois.

Les restrictions ont réduit les exportations de pétrole du Venezuela de 32% l’année dernière, mais Maduro, qui conserve le soutien des forces armées et contrôle PDVSA, est resté au pouvoir.

Chevron, qui est au Venezuela depuis près de 100 ans et a maintenu environ 300 employés directs, est un partenaire minoritaire dans Petropiar et Petroindependencia, une joint-venture avec PDVSA dans la ceinture de l’Orénoque, ainsi que Petroboscán et Petroindepeniente dans l’ouest du Venezuela. . La compagnie pétrolière d’État détient la majorité des actions des projets.

La production vénézuélienne de pétrole et de gaz par la société américaine est d’environ 70 000 barils par jour (b / j), selon les dernières données communiquées à . par une source Chevron.

Le Département du Trésor a également renouvelé les licences pour une période de trois mois jusqu’au 22 avril aux sociétés de services Halliburton Co, Schlumberger, Baker Hughes et Weatherford International. Les quatre sociétés de services pétroliers ont largement cessé leurs activités dans le pays membre de l’OPEP.

“Nous restons concentrés sur nos opérations commerciales de base et soutenons plus de 8 800 personnes qui travaillent avec nous et leurs familles. Nos opérations continuent de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables”, a déclaré Ray Fohr, porte-parole de Chevron, dans un communiqué. Envoyé samedi par email.

Les représentants de Baker Hughes, Halliburton et Schlumberger n’étaient pas immédiatement disponibles.

L’extension a été une victoire pour certains responsables de l’administration Donald Trump, tels que le secrétaire d’État américain Mike Pompeo, qui estime qu’il est important de maintenir l’entreprise au Venezuela, un pays qui possède les plus grandes réserves de pétrole au monde.

La société a enregistré une perte de 104 millions de dollars dans ses opérations au Venezuela au cours des neuf premiers mois de 2019. La société perdrait environ 2,7 milliards de dollars d’actifs si elle devait quitter le pays, a déclaré Chevron.

Un envoi d’un million de barils de brut vénézuélien envoyé par Chevron a été reporté ce mois-ci au terminal pétrolier de José dans l’est du pays, selon les documents internes de PDVSA consultés par ..

L’opération n’entrerait pas en conflit avec les sanctions tant que le produit des ventes est utilisé pour payer les dettes impayées et que les fonds sont utilisés pour couvrir les coûts du projet, selon trois sources des sociétés mixtes.

(Rapport de Deisy Buitrago et Angus Berwick, rapport supplémentaire de Luc Cohen et Mayela Armas à Caracas; Timothy Gardner à Washington et Marianna Párraga à Mexico. Édité par Gabriela Donoso)