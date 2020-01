Les États-Unis retirent la désignation d’un gestionnaire de devises en Chine

WASHINGTON (AP) – Le gouvernement américain a annoncé lundi qu’il retirerait sa désignation à la Chine en tant que gestionnaire de devises en prévision de la signature d’un accord commercial “en phase” entre les deux pays, prévu mercredi.

L’accord préliminaire que les deux parties signeront comprend une section visant à empêcher la Chine de manipuler sa monnaie à des fins commerciales.

La mesure intervient cinq mois après que le gouvernement du président Donald Trump a qualifié la Chine de gestionnaire de devises, ce qui représentait la première fois qu’un pays recevait cette qualification depuis 1994 pendant le mandat de Bill Clinton.

Malgré le retrait de la Chine de sa liste noire de devises, le département du Trésor a le géant asiatique parmi les 10 pays sur une liste de surveillance, ce qui signifie que ses pratiques monétaires seront étroitement surveillées. Outre la Chine, la liste comprend: l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, Singapour, la Suisse et le Vietnam.

Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a déclaré que le gouvernement avait retiré la désignation de la Chine en tant que gestionnaire de devises en raison des engagements pris dans le soi-disant accord de phase 1 que le président Trump signera mercredi à Pékin à la Maison Blanche.

“La Chine a pris des engagements exécutoires pour s’abstenir d’une dévaluation compétitive, tout en favorisant la transparence et la responsabilité”, a déclaré M. Mnuchin dans un communiqué publié parallèlement au rapport.

Le Département du Trésor doit informer le Congrès deux fois par an, en avril et en octobre, si un pays manipule sa monnaie pour obtenir des avantages commerciaux déloyaux contre les entreprises et les travailleurs américains.

Le nouveau rapport, techniquement, est arrivé avec trois mois de retard, apparemment parce que l’administration Trump avait reporté sa publication jusqu’à ce qu’elle ait atteint les engagements de la phase 1 envers la Chine.

La décision de désigner la Chine comme manipulateur avait été annoncée lors d’une annonce surprise en août, qui a renversé une conclusion du département en mai selon laquelle aucun pays ne manipulait de devises. Les États-Unis n’avaient étiqueté aucun pays comme tel depuis que l’administration Clinton l’avait fait avec la Chine il y a 26 ans.

La désignation est une mesure principalement symbolique. Cela oblige les États-Unis à engager des négociations pour résoudre le problème monétaire et pourrait conduire à l’imposition de sanctions économiques telles que des tarifs plus élevés sur les produits chinois, ce que l’administration Trump a déjà fait pendant sa guerre commerciale avec le pays asiatique.