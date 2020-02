Les États-Unis signent un accord de paix avec les talibans afghans

DOHA, Qatar (AP) – Les États-Unis et les talibans ont signé samedi un accord de paix qui vise à mettre fin à 18 ans d’effusions de sang en Afghanistan et à permettre aux troupes américaines de rentrer chez elles après la plus longue guerre jamais menée par Washington .

Les États-Unis commenceront à retirer des milliers de militaires, qui seront ramenés de 13 000 à 8 600 actuellement au cours des quatre à cinq prochains mois. Le retrait total, dans 14 mois, dépendra du respect par les Taliban de certaines conditions antiterroristes. Cette conformité sera évaluée par les États-Unis.

Le président de l’époque, George W. Bush, a ordonné l’invasion de l’Afghanistan, en réponse aux attaques du 11 septembre 2001. Certains des Américains qui étaient là ne sont pas nés lorsque les tours jumelles du World Trade Center se sont effondrées dans un Un matin frais qui a changé notre façon de voir le monde des Américains.

Il n’a fallu que quelques mois pour renverser les talibans et forcer Oussama ben Laden et le dôme d’Al-Qaïda à traverser la frontière avec le Pakistan, mais la guerre a duré des années lorsque les États-Unis ont tenté d’établir un État fonctionnel et stable dans l’un des les pays les moins avancés du monde. Les talibans se sont regroupés et contrôlent actuellement plus de la moitié du territoire afghan.

Washington a dépensé plus de 750 milliards de dollars et la guerre a fait des dizaines de milliers de morts de tous côtés. Malgré cela, le conflit a souvent été ignoré par les politiciens et le peuple américains.