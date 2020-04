Les États-Unis sont confrontés à une dure bataille des États-Unis s’ils poussent à un plan visant à prolonger l’embargo sur les armes contre l’Iran

Par Humeyra Pamuk, Michelle Nichols et Arshad Mohammed

WASHINGTON / NEW YORK (.) – Les États-Unis sont confrontés à une bataille difficile et désordonnée s’ils utilisent une menace pour déclencher le retour de toutes les sanctions des Nations Unies contre l’Iran comme levier pour amener le Conseil de sécurité à 15 membres à prolonger et à renforcer un embargo sur les armes sur Téhéran, ont déclaré des diplomates.

Washington a partagé sa stratégie, confirmée par un responsable américain sous couvert d’anonymat, avec la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne, qui sont membres du conseil et parties à l’accord de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales qui empêche Téhéran de développer des armes nucléaires en échange de sanctions le soulagement.

En vertu de cet accord, un embargo des Nations Unies sur les armes contre l’Iran doit expirer en octobre. Une résolution rédigée par les États-Unis pour prolonger l’embargo a été donnée à la Grande-Bretagne, à la France et à l’Allemagne, a confirmé le responsable américain, mais les diplomates des Nations Unies ont déclaré qu’elle n’avait pas été partagée avec les 11 autres membres du conseil, y compris la Russie et la Chine.

“Il sera mort à son arrivée”, a prédit un diplomate du Conseil de sécurité, sous couvert d’anonymat.

Une résolution nécessite neuf voix pour et aucun veto de la Russie, de la Chine, des États-Unis, de la Grande-Bretagne ou de la France pour être adoptée. Les diplomates ont déclaré que les États-Unis auraient probablement du mal à obtenir que la Russie et la Chine autorisent une prolongation de l’embargo sur les armes.

Les missions russe et chinoise auprès des Nations Unies n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. La Russie et la Chine sont également parties à l’accord sur le nucléaire iranien.

Si le Conseil ne prolonge pas l’embargo sur les armes, la prochaine étape du plan américain serait d’essayer de déclencher un soi-disant snapback de toutes les sanctions de l’ONU contre l’Iran, y compris l’embargo sur les armes, en utilisant un processus décrit dans l’accord sur le nucléaire.

Le président américain Donald Trump a quitté l’accord en 2018 et a décrit l’accord de la présidence de Barack Obama comme “le pire accord de tous les temps”.

“Il est très difficile de se présenter comme un observateur de la conformité d’une résolution dont vous avez décidé de vous retirer”, a déclaré un diplomate européen, sous couvert d’anonymat. “Soit tu es dedans, soit tu es sorti.”

Cependant, un argument juridique du Département d’État, vu par . à la fin de l’année dernière, a montré que Washington pourrait encore déclencher une suspension des sanctions parce qu’il est nommé comme participant à l’accord dans une résolution de l’ONU de 2015 qui consacre l’accord nucléaire.

Certains diplomates des Nations Unies ont déclaré que même si les avis juridiques sur la question de savoir si les États-Unis pouvaient le faire étaient partagés, il appartiendrait en fin de compte aux membres du conseil de décider d’accepter ou non une plainte américaine pour “non-exécution significative” par l’Iran.

C’est une décision susceptible d’être contestée, ont déclaré des diplomates.

“Ça va être compliqué du point de vue du Conseil de sécurité parce que, quoi qu’en pensent (la Grande-Bretagne, l’Allemagne et la France), la Russie et la Chine ne vont pas souscrire à cette interprétation juridique”, a déclaré un responsable européen, sous couvert d’anonymat. .

Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a rejeté lundi le plan américain dans un tweet, disant à Washington “d’arrêter de rêver”.

L’Iran a dépassé plusieurs limites centrales de l’accord sur le nucléaire, y compris sur son stock d’uranium enrichi, en réponse au retrait américain et à la réimposition par Washington de sanctions unilatérales qui ont réduit les exportations de pétrole iranien. Les Européens tentent de sauver l’accord, mais ont peu progressé.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo fait depuis longtemps pression pour que le Conseil de sécurité proroge l’embargo sur les armes, établisse “des mesures d’inspection et d’interdiction, dans les ports et en haute mer, pour contrecarrer les efforts continus de l’Iran pour contourner les restrictions sur les armes” et empêcher l’Iran de travailler et tester des missiles balistiques capables de fournir des armes nucléaires.

